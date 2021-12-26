شبح أوميكرون يتسبب في إلغاء آلاف رحلات الطيران ويفسد فرحة عيد الميلاد

في مثل هذا الوقت من العام، وقبيل الاحتفال برأس السنة الميلادية، دائما ما تكون مقاعد الطائرات ممتلئة بالمسافرين الذين يمنون أنفسهم بقضاء إجازة «كريسماس» سعيدة في بلد لطالما حلموا بالتنزه فيه، إلاّ أنّ شبح فيروس كورونا المستجد ومتحوره الجديد «أوميكرون»، قد تسبب في إلغاء أكثر من 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

تأجيل الرحلات بسبب متحور فيروس كورونا

وبحسب موقع «فلايت أوير» جرى تأجيل آلاف الرحلات الأخرى، في وقت يُحدث فيه تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

نقص العمالة وإلغاء الرحلات في موسم الكريسماس

وألغيت يوم الجمعة الماضي نحو 2400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة، كما سجّل الموقع أكثر من 900 إلغاء لرحلات مقررة اليوم الأحد، وكان عدد من الطيارين والمضيفين وغيرهم من الموظفين، قد طالبوا بإجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بالفيروس، أو أصيبوا هم بالوباء، الأمر الذي أجبر عدد من شركات الطيران العالمية على إلغاء رحلات في فترة من العام يفترض أنها تشهد ذروة السفر، وذلك بسبب نقص في العمالة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ألغت شركات الطيران ما يقرب من ألف رحلة، يوم أمس السبت، في ثاني يوم على التوالي من عمليات إلغاء ضخمة، بعد أن أدت زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، إلى تغيب بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم، وإرباك خطط عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، ووفقاً لإحصاء موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير دوت كوم»، فإنه جرى إلغاء 957 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، وجرى تأخير نحو ألفي رحلة طيران أخرى.