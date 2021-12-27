أستراليا تسجل أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» لرجل حصل على اللقاح

أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، تسجيل أول وفاة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

الوفاة لرجل ثمانيني

وقالت السلطات، إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، وقد تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكان يعاني من ظروف صحية مرضية، كما أنه أصيب أثناء وجوده في دار رعاية للمسنين، وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

وأوضحت عالمة الأوبئة في ولاية نيو ساوث ويلز، كريستين سيلفي، في فيديو نشرته الحكومة الأسترالية: أن «هذه أول حالة وفاة معروفة في الولاية بسبب متحور أوميكرون المثير للقلق».

قيود صارمة في أستراليا

وفرضت السلطات في نيو ساوث ويلز، قيود صارمة، اعتبارًا من صباح اليوم، بعد إعلان أول حالة وفاة بالمتحور الجديد بالبلاد، حيث عادت أماكن الضيافة لاستقبال الأشخاص بمعدل شخص واحد لكل مترين مربعين، مع عدم التزاحم في الأماكن المغلقة، و من المقرر أن تستمر هذه القيود حتى 27 يناير المقبل.

أسباب انتشار فيروس كورونا في استراليا

يذكر أن المتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا، بدأ في التفشي داخل أستراليا، بعد تخفيف السلطات القيود المحلية، والسماح بعودة الأستراليين من الخارج دون حجر صحي. كما أن السلطات امتنعت عن فرض قيود إضافية جديدة للحد من انتشار الفيروس بالبلاد، معربة عن أن معدل الذين يجري نقلهم إلى المستشفيات بسبب الوباء لا يزال منخفضًا؛ مما أدى إلى زيادة أعداد المصابين بالوباء.

وفي السياق ذاته، سجلت أستراليا نحو 9 آلاف و123 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 311 ألفا و83 حالة، فيما شهدت 6 حالات وفاة جديدة من بينها أول وفاة بمتحور «أوميكرون»، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و196 حالة وفاة.