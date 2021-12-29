محافظ أسيوط يشيد بفرقة قصر الثقافة للفنون الشعبية: أداؤها متميز

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالأداء المتميز لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، خلال مشاركتها فى عروض التراث ضمن احتفالية ختام أسبوع الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة.

الفرقة تشارك في الفعاليات العالمية

ووجه محافظ أسيوط - خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية – الشكر لأعضاء فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية والقائمين عليها، كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط لاهتمامهم ودعمهم الكامل لفرقة قصر ثقافة أسيوط، ومشاركتها في المسابقات والفعاليات العالمية، وحصولها على الجوائز العالمية بعروضها المتميزة.

المحافظ يعلن دعمه الكامل للأنشطة الثقافية

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط وبجميع قصور الثقافة بالمراكز والأحياء ودعم المواهب الشابة والمتميزة، لافتا إلى أهمية مشاركة فرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية فى احتفالية ختام أسبوع الصعيد بحضور رئيس الجمهورية، والذي يساهم في نقل التراث الشعبى الذي تتميز به محافظة أسيوط، وذلك من خلال احتفالية حضرها المئات من القيادات وأهالى أسوان وتم نقلها على القنوات التليفزيونية المحلية والعالمية، على هامش سلسلة الافتتاحات للمشروعات القومية والتنموية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحطته الثالثة بمحافظة أسوان.