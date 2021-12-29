محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص البرقية «يطيب لي أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعاده الله علي فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات«.

وأضافت البرقية «إننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن، داعيا المولى عز وجل ان يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم لما فيه عزة وطننا وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق».

برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ وجموع الشعب المصري.

المحافظ يهنئ مواطني المنيا

ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وللجهاز التنفيذي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.