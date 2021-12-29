الوظائف الأكثر طلبًا في عام 2021.. ممرضون وسائقون

شهد عالم الأعمال والتوظيف في عام 2021، ارتفاعا في حجم الوظائف الشاغرة بشكل غير مسبوق، في ظل عام بلغت فيه نسبة الاستقالات ذروتها، وزاد نقص العمالة إلى مستويات قياسية على نطاق واسع، فضلًا عن «المنافسة للحصول على أفضل القدرات » بين أرباب العمل.

ويتابع فريق استخبارات السوق في ManpowerGroup ملايين الوظائف الشاغرة عبر أكثر من 200 من مواقع التوظيف كل أسبوع، ويحدد الإعلانات المكررة لتحديد الوظائف الأكثر طلبًا في الشركات، ويقارن التحليل المقدم إلى فوربس النمو في الوظائف الشاغرة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، ويشمل ذلك بعض عمليات التوظيف الموسمية في نهاية العام، وفقاً لـ«فوربس».

أسباب زيادة حجم الوظائف الشاغرة

ويعود ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة في العام 2021 إلى أمرين، الأول هناك وظائف اختفت في عام 2020 لكنها عادت بشكل كبير خلال العام الماضي، مثل منظمي المؤتمرات والحفلات والعاملين في الحانات والعاملين في المطاعم، وشهدت هذه الوظائف جميعها نموًا بنسبة 60%، وفقاً لـ«فوربس».

زيادة في الطلب على نوعية معينة من الوظائف

والأمر الثاني هو زيادة في الطلب على نوعية معينة من الوظائف، مثل الارتفاع الملحوظ في التعيينات لسائقي الشاحنات والعاملين في القطاع اللوجستي وعاملي المستودعات، وذلك نتيجة لما تركه الوباء من آثار دائمة على ساحة البيع بالتجزئة والتغير الواضح في عادات المستهلكين.

زيادة كبيرة في مهنة سائقو الشاحنات

وشهدت مهنة سائقو الشاحنات أكبر زيادة في الوظائف الشاغرة من نهاية عام 2020 إلى أواخر عام 2021، حيث حققت الوظائف الشاغرة في القطاع نمواً بنحو 761%، فيما يواجه القطاع تحديات الاحتفاظ بالموظفين بسبب عدم الكفاءة وظروف العمل والأجور بما أدى إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد هذا العام.

أصحاب الياقات البيضاء

وجاء توظيف أصحاب الياقات البيضاء والخبراء والتقنيين أقوى في النصف الأول من العام 2021، وهو ما يدل على هيمنة العاملين بالساعة والوظائف التي تتطلب مهارات أقل على القائمة الحالية، والتي يزداد الطلب على بعضها في أيام العطلات.

أيضاً الكثير من الاستقالات الكبرى، كانت بين العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين سعوا إلى الانتقال إلى وظائف ذات رواتب أعلى وسط نقص العمالة، بحسب مايكل ستول، نائب الرئيس الأول لشركة Manpower في أميركا الشمالية، الذي قال:«مع عودة الطلب وظهور الفجوة الكبيرة بين العمال، أصبح هذا هو الأمر الأكثر تأثيرًا، والذي يعاني منه الاقتصاد كل يوم ».

وظائف هندسة البرمجيات

كانت وظائف هندسة البرمجيات مفاجئًا، بعد سنوات من نمو الوظائف في قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت احتياجات أماكن العمل إلى المنصات الرقمية وغيرها من البرامج، والتي زادت بنسبة 49%، وتجاوزت متوسط ​​النمو السنوي السابق للوباء بنحو 10%.

محللي الشؤون المالية والبيانات

وزاد الطلب على محللي الشؤون المالية والبيانات ومحللي الأعمال بنحو 107%، ما يشير إلى عدم اليقين الذي تواجهه العديد من الشركات في التنبؤ باحتياجاتهم وأدائهم المستقبلي.

ارتفاع الطلب على شركات التوظيف بنسبة 146%

كذلك من المتوقع أن يظل الطلب مرتفعًا على شركات التوظيف في عام 2022، إذ إنه في الفترة بين عامي 2020 و2021، ارتفع الطلب على شركات التوظيف بنسبة 146%، وويرجع ذلك إلى تسريح العديد من العاملين في عام 2020، والانتقال إلى وظائف مبيعات أخرى، مع تداخل الكثير من المهارات.

الطلب على الممرضات

كان للوباء تأثيرا كبيرا في زيادة الطلب على الممرضات في جميع المجالات، ولاسيما في غرف الطوارئ في المستشفيات بالدول والتي شهدت نسبة هائلة من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تركت بعض الممرضات العمل بسبب قوانين فرض اللقاح، واجه البعض الآخر الإنهاك في العمل بسبب نقص القدرات والساعات الطويلة مع مضي عامين من تفشي الوباء.