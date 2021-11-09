3 بنوك مصرية تعلن عن حاجتها لموظفين.. الوظائف وشروط التقديم

كشفت 3 بنوك تعمل في القطاع المصرفي المصري، عن وظائف شاغرة لديها، حيث أعلن كل من البنك العربي، والبنك التجاري الدولي، وبنك المشرق -مصر عن وظائف في قطاعات مختلفة، من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية مرتبطة بمجال البنوك والمحاسبة والمالية، وذلك في إطار سياستها التوسعية في السوق المصري.

البنك العربي

أعلن البنك العربي عن وظائف، وذلك على صفحته الرئيسية على موقع «لينكد إن» عن توفر وظيفة «SME Relationship Manager».

شروط التقديم للوظيفة:

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية والعربية.

- أن يكون المتقدم على معرفة بكامل المنتجات والخدمات المصرفية.

- أن يكون لديه القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- لديه مهارات تحليلية وفهم شامل للبيانات المالية.

- أن يكون لديه معرفة ممتازة بممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

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البنك التجاري الدولي

أيضاً أعلن البنك التجاري الدولي CIB على صفحته الخاصة على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى موظفي (E-Commerce Sales Representative).

شروط التقديم للوظيفة:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو في مجال ذات صلة.

- المعرفة التقنية في المجالات التالية: منصات التجارة الإلكترونية، المدفوعات عبر الإنترنت، تصميم المواقع الإلكترونية.

- خبرة لا تقل عن 0-2 سنوات في الوظيفة المطلوبة.

- الإلمام الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية.

- لديه مهارات في التعامل مع الحاسب الآلي بدرجة ممتازة.

- مهارات اتصال ممتازة.

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بنك المشرق – مصر

أعلن بنك المشرق – مصر أيضاً عبر حسابه الرسمي على موقع الرسمي «لينكد إن» عن حاجته إلى (Officer Charge Back Card Operations).

شروط التقديم للوظيفة:

- يمتلك عامين من الخبرة المصرفية ذات الصلة في عمليات البطاقات.

- الخبرة والمعرفة بالتبادل والتسويات المالية المكتسبة من خلال العمل في الوحدات في عمليات البطاقات.

- مهارات الكمبيوتر جيدة، معرفة جيدة بمبادئ وأنظمة المحاسبة المالية.

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