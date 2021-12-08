«التعليم العالي»: منحنى الوظائف التقليدية ينخفض.. وأنشأنا جامعات جديدة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي، من ضمن المنتديات العالمية، حضرها عدد كبير من الجامعات، مثل الجامعة الأمريكية والكندية والبريطانية والألمانية، وعدد من الجامعات العربية، وكان هناك تجمع كبير من الجامعات، لمناقشة التغييرات العالمية في سوق العمل، لافتًا إلى أن منحنى الوظائف التقليدية ينخفض، بينما يرتفع منحنى وظائف المستقبل والوظائف المستحدثة.

الاهتمام بوظائف المستقبل

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن الجامعات تهتم بوظائف المستقبل وتضعها في برامجها الدراسية، وهذا هو الموضوع الرئيسى الذي يركز عليه المنتدى الذي أصبح من المنتديات العالمية المهمة، ويشهد مشاركة متزايدة رغم جائحة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن قطاع التعليم العالي حظي في الفترة الماضية بدعم الدولة بأكثر من شكل، والرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإنشاء جامعات على مستوى دولي، مشيرًا إلى أن هناك 4 جامعات أهلية على مستوى دولي، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية، و3 جامعات حكومية جديدة، إضافة إلى عدد من الجامعات الخاصة خلال الفترة الماضية.

توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال الفترة الماضية على أهمية عامل الجودة وزيادة الشراكات والاتفاقيات الدولية، والمنتدى الحالي سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية، مشيرًا إلى أن هناك شراكات مع جامعات يابانية وأمريكية، وهناك أفرع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية وهناك توسع في هذا الأمر، وتوسع في البحث العلمي الأمر الذي أدى إلى رفع تصنيف الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي، وفي الفترة الأخيرة وضع التصنيف البريطاني 23 جامعة مصرية ضمن التصنيف الدولي.