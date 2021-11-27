لو عاوز شغل في HSBC.. تعرف على تفاصيل الوظائف المتاحة

منح الشباب وأصحاب الخبرات فرصة للعمل لدى المؤسسات المالية والمصرفية هدف يسعى لتحقيقه بنك HSBC من خلال الإعلان عن وظائف شاغرة، شريطة توافر عدد من المؤهلات والخبرات التي تقود المتقدم للحصول على الوظيفة، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتوفرة لدى البنك اليوم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي عن وظائف خالية، تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة المدير الإقليمي - السيولة العالمية وإدارة النقد

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات مثبتة وتقدمية وواسعة النطاق في GLCM أو ما يعادلها، بما في ذلك سجل حافل في إدارة العملاء.

- خبرة قوية في إدارة المشاريع المعقدة والتقنية.

- تعميق الوعي بأنظمة المجموعة والقنوات والمنتجات الإلكترونية.

- مستوى جيد من الفطنة التجارية والوعي التجاري، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

- المهارات الإدارية والقيادية والاتصالات والتنظيمية وصنع القرار والتفكير الجانبي والمهارات التحليلية والشخصية القوية.

- تقديم تجربة إعداد وتنفيذ إيجابية ومهنية لجميع العملاء عاكسة من خلال نتائج استطلاع ما بعد تنفيذ العميل.

- يتضمن ذلك أي دعم ما قبل البيع في مرحلة RFP حتى التسليم إلى Client Service و BAU.

- إدارة وتنسيق خطط تنفيذ العملاء من GLCM المتوسطة إلى المعقدة التي تتضمن مجموعة واسعة من منتجات إدارة النقد.

- إنشاء وتطوير علاقات عمل وثيقة مع مكاتب الدولة والمجموعة ذات الصلة والمناطق التشغيلية لتسهيل التنفيذ الفعال للعملاء

- القدرة على العمل بفعالية مع المجموعة فيما يتعلق بالاتفاق على نموذج التشغيل المستهدف «TOM» للتنفيذ والتنفيذ للمشاريع ذات الصلة مثل ClientSphere.

- الاستفادة من MI لرصد التقدم.

وظيفة المدفوعات النقدية والمعالج الفرنسي، GSC

كما نوه HSBC عن حاجته لوظيفة تقوم على المدفوعات النقدية بشروط هي:

- مهارات اللغة الفرنسية بطلاقة أمر لا بد منه، مع مستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا.

- يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- تقديم ما وعد به بما يتماشى مع توقعات العملاء والخدمة.

- القيام بعمل جيد، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله.

- القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم وسريعة الخطى مطلوبة.

- إجراء مكالمات خارجية مع العملاء وفقًا للنصوص والقواعد مع رعاية العملاء المناسبة.

- كشف الاحتيال والقضاء على أي محاولة احتيال.

- العمل على أنظمة المتطلبات المختلفة.

- طلب التفويض من الفرع المتعلق بـ: قيود الحساب، توافر السيولة، التحقق من صحة التوقيع، البلدان عالية الخطورة، إعادة الاتصال، إلخ.

- تحديد وتصعيد أي مشكلات بشكل فعال لها أي تأثير على اتفاقية مستوى الخدمة والجودة إلى الأطراف المناسبة.