لو هتخرج في الكريسماس.. كيف تقي نفسك من نزلات البرد؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس في ليلة رأس السنة، مشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 50/70 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

يجب أخذ الحذر عند الاحتفال بـ«الكريسماس»

ويفض الكثيرون الخروج في ليلة رأس السنة وقضاء الأوقات المميزة مع الأصدقاء والاستمتاع بأجواء احتفالية متعددة في الأماكن المختلفة والكافيهات والشوارع والتقاط الصور مع زينة الكريسماس، لذا عند خروجهم يجب عليهم أخذ الحذر حتى لا يصابوا بنزلات البرد أو يتعرضون للعدوى في ظل تحذيرات الأرصاد من طقس رأس السنة.

نصائح للوقاية من نزلات البرد عند الخروج في رأس السنة

- اغسل يديك بالماء والصابون بعد السعال أو العطس جيدا، ومن الضروري أيضا استخدام مطهر اليدين بعد تنظيف الأنف من خلال المطهر الذي يحتوي على الكحول، وابتعد عن ملامسة عينيك وأنفك فإن ذلك يزيد من نسب انتشار العدوى والإصابة بنزلات البرد.

- ينصح بمسح التليفون بعد استعماله وعند العودة من الخارج.

- يجب ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو والتعرض للهواء البارد، وفي حال ملاحظتك لشخص مصابا بالبرد تفادي التواجد بالقرب منه أو مصافحته.

- ارتدي جواكت ومعاطف ثقيلة، ولا تخفف الملابس في أثناء الخروج من المنزل حتى تحمي نفسك ولا تتعرض لنزلات البرد.

- ضع في حقيبتك المناديل الورقية واستخدمها عند السعال أو العطس؛ نظرا لسهولة التخلص منها بعد استعمالها.

- احرص على عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، وانتظر وقتا طويلا للخروج؛ لأن ذلك يعرض الجسم للإصابة بنزلات البرد، نظرا لأنه بعد الاستحمام تصبح درجة حرارة الجسم منخفضة على عكس حرارة الجو.