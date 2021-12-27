اشتري «أون لاين» واكسب قسيمة شراء بـ3 آلاف جنيه للاحتفال بـ«الكريسماس»

توجهت البنوك المحلية خلال الأعوام الأخيرة، نحو تحقيق الاستدامة ورفع مستوى الخدمات المصرفية ودراسة احتياجات السوق، وتعزيز التحول الرقمي بما يتلاءم مع التطورات السريعة.

ويهتم البنك الأهلي المصري، بتقديم خدمات وعروض على منتجاته المصرفيه، في إطار تنفيذ استراتيجيته للعمل المصرفي، بقيادة القطاع نحو تعزيز الشمول المالي الذي يُعد من أهم ركائز الدولة والبنك المركزي معًا.

ويقدم البنك الأهلي لحاملي بطاقات ائتمان ماستر كارد «وورلد» و«وورلد إيليت»، فرصة للاحتفال بأعياد رأس السنة في فندق «فور سيزونز Four Seasons»، وذلك عند استخدام الفيزا في عمليات الشراء حتى نهاية يناير 2022.

ويتيح البنك الأهلي المصري لحاملي فيزا وورلد «World»، أو وورلد ايليت «World Elite»، قسيمة شراء بقيمة 3000 جنيه مصري، لاستخدامها في المطاعم أو الإقامة أو استخدام المنتجع الصحي على إجمالي الفاتورة، وذلك في فنادق ومطاعم «فورسيزونس».

شروط الفوز بقسيمة مشتريات بقيمة 3 آلاف جنيه

- إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات ماستركارد البنك الأهلي الائتمانية «وورلد» أو «وورلد إيليت».

-عمليات الشراء تتم خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 وحتى نهاية يناير 2022، أي خلال احتفالات رأس السنة، أو الكريسماس.

- إجراء أعلى استخدامات لفيزا البنك الأهلي، خلال تلك الفترة، من نقاط البيع «POS» أو الشراء «أون لاين»، أو التقسيط على «الموبايل بانكينج» ليتم احتساب قيمة المعاملة الأصلية فقط.

-استبعاد السحب النقدي والتقسيط لدى التجار وشحن المحافظ الإلكترونية.

استخدامات قسيمة الشراء

-قيمة قسيمة المشتريات 3 آلاف جنيه، لـ 145 فائزا، يتم استخدامها في فنادق ومطاعم «فورسيزونز»، كخصم على إجمالي الفاتورة، بالفروع التالية: «القاهرة نايل بلازا»، «الإسكندرية سان ستيفانو»، «شرم الشيخ».

-لا يتم استبدال القسيمة بـ «الكاش»، وتستخدم في المطاعم والإقامة بسلسلة فنادق فورسيزونز.