أماكن سقوط الأمطار في الكريسماس وإجازة رأس السنة 2022.. «طقس بارد»

أيام قليلة تفصلنا عن رأس السنة الميلادية الجديدة، والاحتفال بالكريسماس، لذلك يبحث الكثيرون عن أماكن سقوط الأمطار في الكريسماس وإجازة رأس السنة 2022، حتى يمكنهم تحديد ما إذا كان بإمكانهم الخروج أو البقاء في المنزل، للاحتفال بالعام الجديد.

وتقدم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين فيمما يخص الأحوال الجوية، أماكن سقوط الأمطار في الكريسماس وإجازة رأس السنة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير التالي:

حالة الطقس في الكريسماس وإجازة رأس السنة 2022

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن طقس يوم الجمعة المقبلة «ليلة رأس السنة» سيكون باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن طقس يوم السبت أول أيام العام الميلادي الجديد 2022، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

بينما يكون الطقس خلال ساعات الليل يومي الجمعة والسبت، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار في الكريسماس وإجازة رأس السنة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، في حين تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وذلك يومي الجمعة والسبت.

وتزداد يوم السبت فقط، احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.