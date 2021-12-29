«التجارة» في 2021.. توفير آلاف فرص عمل و6.5% نمو اقتصادي و8 قرارات هامة

حصاد «التجارة» في 2021.. توفير آلاف من فرص العمل و6.5% نمو اقتصادي و8 قرارات هامة

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة فى القطاع الصناعى وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعد الداعم الرئيسي لتحقيق خطط ومستهدفات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وقالت الوزيرة إن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جلياً فى توجيهات فخامته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية إحتياجات السوق المحلى وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية إحتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كافة محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للإستثمار فى القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للإستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.

 قرارات وزارية

• قرار وزاري بمد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2020 والمتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الاضاءة الكهربية لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية ايهما أقرب، وفيما يتعلق بالمصابيح يتم الاستمرار بالعمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2014 والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية (يناير 2021)

• قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعضوية كل من السيد/ أحمد رضا معاون الوزير ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيدة/ رندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى والدكتور/ أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية والمهندس/ أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية والسيد/ هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل). (يناير 2021)

• قرار وزاري بمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية والتي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف (يناير 2021)

• قرار وزاري بمنح المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه السلع بعض مستلزمات البناء ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ونظم التبريد والمضخات الحرارية، واسطوانات الغاز، وسخانات المياة الفورية التى تعمل بحرق الغاز المستخدمة لتحسين المياة للاغراض المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع. (يناير 2021)

• قرار وزاري بمد فترة الصلاحية لكل من الاسماك المجمدة والكبدة المجمدة الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613-2/2008 للاسماك المجمدة تسعة أشهر والكبدة المجمدة لمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح. (يناير 2021)

• قرار وزاري بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين (مايو 2021)

• قرار وزاري بشأن تشكيل الامانة الفنية للمجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية (ديسمبر 2021)

• قرار وزارى بالأعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ( ديسمبر 2021)

• قرار وزارى بتعيين رئيس ووكيلى اتحاد الصناعات المصرية ( ديسمبر 2021)

 جولات ميدانية وافتتاح مصانع • زيارة ميدانية للمناطق والمجمعات الصناعية بمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، شملت الزيارة تفقد المنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا، وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية بالأقصر، فضلاً عن عقد لقاءات مع المستثمرين بالمحافظتين. • جولة تفقدية لعدد من المصانع بمنطقتى الشروق والصفا الصناعية في الخانكة بمحافظة القليوبية.• جولة تفقدية لعدد من المصانع بمركز ومدينة المحلة الكبرى• جولة ميدانية بمحافظة الأسكندرية لتفقد مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية ومقر صندوق دعم الغزل والنسيج .

 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:• توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.• توقيع مذكرة تفاهم في التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووزارة الصناعة والمعادن الليبية (الهيئة العامة للمناطق الصناعية)• توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022 برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية والدول العربية.• توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يستهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة. • توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها. • توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وبصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الأغذية.

 في مجال التنمية الصناعية• منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية. • بلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة. • افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية. • جارى إتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.• تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية: o تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية o تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه الى 500 جنيهo الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه o تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيهo اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيهo الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيهo توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100% من قيمة الوحدةo منح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجاريةo تخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمترo مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلاً من 5 سنواتo اتاحة فرصة الحصول على اكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

 مدينة الروبيكي للجلود• تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%• تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 25%• تم تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75% - تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90%• استضافة وفد من كلية القادة والاركان الزامبية يضم 19 فرد برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا ، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وامكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا. • استقبال وفد من دولة ليبيا الشقيقة برئاسة السيد/ أحمد أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن والذي قام بجولة داخل مدينة الروبيكي استطلع خلالها الإمكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ وكذا الإنشاءات الخاصة بباقى مراحل المشروع. • وفد من كلية الدفاع الوطنى الكينية يضم 15 دارس من دولة كينيا وعدد من الدارسين من دول بنجلاديش وبوروندي وزامبيا برئاسة اللواء/ كهاريرى شارلز مدير الكلية يزور الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكى.

 في مجال تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة• تقديم 1749 خدمة لعدد 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.• دراسة 126 مخرج بحثي لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي• بناء قدرات رواد الأعمال لعدد 232 مستفيد فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية.• المساهمة فى استحداث نحو 40 تصميم جديد للمنتجات اليدوية وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية في قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي• مساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.• فى إطار مبادرة حياة كريمة، تم حصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى المبادرة. • توقيع بروتوكول مع شركة استراتيجيك للادارة والتسويق الاماراتية وكرييتف ايجبت بشأن توريد بعض المنتجات المتميزة للجناح الصري باكسبو 2020 دبي• توفير 107 فرصة تصديرية لـ 40 شركة مستفيدة للتصدير لعدد من الاسواق العربية والافريقية والاوروبية.• اعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى حيث تم التفاوض مع 53 منشاة صناعية و74 مورد محلى لاحلال المنتجات المستوردة، وتم ادارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين• اعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات تضمنت 6 دراسات في مجالات المواد الغذائية وصناعة الرمان وصناعة السكر وصناعة غزول البوليستر وانتاج الوجبات المدرسية ومبادرة دعم صغار الصيادين، • في إطار مبادرة حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة والمغلقة، تم حصر 362 مصنع وتحديد اسباب تعثرها وذلك بمحافظتى قنا وسوهاج.

 في مجال المواصفات والمقاييس: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة• إصدار 834 مواصفة قياسية مصرية فى كافة القطاعات بزيادة 15% عن عام 2020.• تحديث المواصفات الحالية في القطاعات المختلفة والصادرة خلال الفترة السابقة مع إعطاء أولوية للمواصفات الصادرة قبل عام 2010 في ضوء المراجعة مع أحدث المراجع الدولية الصادرة في هذا الشأن.• عقد حوالي 3000 اجتماع للجان القومية الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة رقابية، وأجهزة بحثية، وأكاديمين وإستشاريين.• دراسة حوالي 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS.• عقد 110 دورة تدريبية شاملة كل المجالات بهيئة المواصفات والجودة استفاد منها 1702 متدرب بزيادة 106% عن عام 2020.• فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وهي كل من مجلس إدارة المعهد (BOD) ومجلس إدارة التقييس (SMC) ومجلس الاعتماد (MAC)للفترة 2022- 2024.• استمرار عضوية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) وحصول الهيئة على عضوية مجلس ادارة المنظمة للفترة من 2019-2022.• توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة الاوكرانية للبحث العلمى والتقييس ومنح الشهادات.• المشاركة الفعالة في اللجان الفنية الخاصة بتوحيد المواصفات الافريقية التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو).• تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة المواصفات والجودة وجهاز شئون البيئة لإصدار مواصفات قياسية مصرية للحفاظ على البيئة وحظر المواد التى تؤثر على طبقة الأوزون واستخدام وسائط التبريد صديقة البيئة.• حصول الإدارة العامة للجودة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17065 في مجال الأسمنت والملابس الجاهزة كجهة منح شهادات وتقييم المطابقة للمنتجات.• حصول وحدة اختبارات الكفاءة الفنية بالهيئة على الإعتماد الدولي طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043 من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) في مجال اختبارات كفاءة قياس المقاومة الكهربائية.• التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على ما يقرب من 1500 شكوى سنوياً والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين من خلال اللجان المشكَّلة من الهيئة وإجراء الفحوص والإختبارات والعمل على تحسين وتطوير الصناعات الوطنية.

 في مجال الجودة:  أولاً: المعهد القومي للجودة• اعتماد 12 إستشاري في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. • تنفيذ 29 برنامج تدريبي لعدد 404 متدرب و7 دبلومات لعدد 84 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة. • إصدار 54 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب، من إجمالي 61 شركة تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، حيث خضعت الشركات المتقدمة لعدد 71 زيارة ميدانية.• مراجعة نظم الجودة لعدد 4 بالمنشآت الصناعية. • إصدار 161 رخصة مزاولة المهنة في مهن استشاري ومدير جودة وأخصائي مراقبة جودة وجودة وتأهيل ورعاية ذوي الهمم. • تأهيل 18 جهة حكومية وشركات طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية. • إجراء 29 دراسة فنية للطلبات المقدمة للرعاية

 ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة• إجراء 675 تفتيش دوري لعدد 194 منشأة تنتج 524 منتج.• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (34) منشأة تنتج (67) منتج.• تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (132) منشأة تنتج (214) منتج.• إصدار عدد (92) شهادة مطابقة لعدد (59) منشأة والمستهدف (80).• دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (69) مرجل.• منح علامة المطابقة لعدد (1978) علامة لعدد (19) منشأة.• فحص (25) مقطورة لعدد (6) منشأة.• منح علامة حلال لعدد (198) منشأة تنتج (3601) منتج.• التحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (4129) تانك.

 في مجال الاختبارات والمعامل أولاً مصلحة الكيمياء• تحليل واختبار وفحص عدد 36 ألف عينة (غذائية وغير غذائية) بفروع ومعامل المصلحة.• إنتاج 18 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر الحكومية.• 21 دورة تدريبية بفروع ومعامل مصلحة الكيمياء.• اشتراك 45 كيميائي ضمن اللجان الفنية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات الجودة.

 ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة• إجراء 65,951 اختبار تضمنت 24392 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و25386 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و9704 بمعامل الاختبارات الغذائية، و6469 اختبـــــــار بمعامل اختبـــــــارات الغـــزل والنسيــج. • في مجال الاختبارات والمعايرة الصناعية، تم معايرة عدد (12656) جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات. • الاشتراك في برنامج الكفاءة الفنية لعدد (4) معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية.• استحداث عدد (10) اختبارات فحوص غذائية جديدة. • المحافظة على استمرار منظومة الإعتماد للمعامل واعتماد اختبارات جديدة طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025.

 في مجال التكنولوجيا والابتكار مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار• بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز 2659 شركة، وبلغ عدد رواد الأعمال المستفيدين 397، وعدد العمالة الفنية المستفيدة 1391 عامل. • تقديم 1220 خدمة دعم فني لترشيد الموارد وتحسين الجودة والإنتاجية وإنشاء علامة تجارية، و60 خدمة تدريب. • تقديم 62 خدمة تأهيل للحصول على علامة CE MARK/ Reach. • تعقيم 2564 طن نباتات طبية وعطرية. • إجراء 16 ألف و665 اختبار تطوير منتجات، و28 اختبار تطوير منتجات جديدة ومبتكرة. • تأهيل 31 شركة لنظام إدارة الجودة ISO 22000:2005. • التعاون مع 9 جامعات مصرية حكومية وأهلية وخاصة، إلى جانب المركز القومي للبحوث لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة في عدة مجالات. • تنفيذ مشروع اسباني مصري لإنتاج الجيلاتين الغذائي من مخلفات الجلود الصلبة• نقل مركز التصميمات والموضة فرع اسكندرية الى صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المقر بالمعدات والالات اللازمة لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية. • التعاون مع مركز التجارة الدولية ومركز التصميمات والموضة ومركز الصناعات النسيجية في تنفيذ مشروع GTEX والخاص بتقديم الدعم الفني للمصانع العاملة في مجال صناعة الملابس الجاهزة • بدء تنفيذ مشروع "تحسين سلسلة القيمة لانتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة" الممول من "التعاون الإيطالي"• تنظيم الملتقي التسويقي المصري الأول للتمور المصرية الذي تم إقامته بالوادى الجديد خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.• الاشراف الكامل على تنفيذ مشروع انشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: تم الافتتاح المشروع، وتسليم الثلاجات الي محافظة الجيزة من جائزة خليفة الي المحافظة، واجراء تجارب التشغيل.• بدء مشروع (تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري ERAS – الغذاء للمستقبل) في مجال تحسين سلسلة القيمة للتمور.• التعاون مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد في إطار مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية في محافظة سوهاج بهدف تنمية التكتلات الحيوية والواعدة في مدينة طهطا لحرفة صناعة الأثاث وما يشمله من تصميمات للالوان وانواع الاقمشة المستخدمة فى التنجيد، ومجال صناعة العسل الاسود والعمل على تحسين مواصفات وجودة المنتجات لما يتناسب مع متطلبات الاسواق العالمية.• التعاون مع مركز بحوث الاسكان والبناء فى مجال اصدار العلامة الخضراء لمنتجات مواد البناء• تصنيع اضافات تقليل وقت التبريد في عملية التشكيل بالحقن.• تصنيع اضافات تحويل البلاستيك الي بلاستيك متحلل حيويا• تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وذلك لتشجيع جهود الشركات المبتكرة ووضع حلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتم اختيار 8 شركات للحفل الختامي للجائزة.• احتضان عدد 50 من رواد الاعمال في إطار مشروع تفانين 2.• طرح 10 فئات تغطي سلسلة القيمة لقطاع التمور بمسابقات مهرجان التمور المصرية.• تزويد مركز البلاستك بالاسكندرية ومركز الصناعات التعدينية والرخام بالمعدات اللازمة لتحسين بيئة العمل وزيادة الانتاجية.• اعتماد وتاهيل معامل المركز لتوفير اختبارات التصدير للمنتجات لتلبية لاحتياجات الاسواق العالمية من خلال اعتماد وتاهيل لشهادة (ISO 17025)• تأهيل وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية للاعتماد لشهادات (BRC- FSSC- 50001).• تطوير المواصفة الفنيه للخيوط وأقمشة الصوب والمعالجات الخاصة بها لإنتاج أقمشة تستخدم للصوب فى مجال الزراعة.• تقديم أنشطة الدعم الفنى لحوالى 15 شركة فى مجال ترشيد الموارد واستخدامات الطاقة الشمسية فى الصناعة.• تقديم إستشارات فنيه لشركتين في مجال تحسين جودة العينات الأوليه وتنظيم معمل الأصباغ وترشيد إستهلاك الكيماويات والمياه والطاقه بأقسام الإنتاج والغلايات وتم تقديم دورات تدريبيه في مجال صباغة المنسوجات لعدد 3 مصنع بالمحله الكبرى.• تقديم الدعم الفني لمستثمري مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية (حساب القدرة الكهربية – اختيار الماكينات – اختيار الخامات – التدريب الفني علي التشغيل).• الاشتراك في اللجنة الوطنية الفنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالاضافى الى المشاركة في لجان اصدار مواصفات المواد البلاستيكية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة• تأهيل الشركات المصرية العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت من خلال تقديم الدعم الفنى وخدمات اختبارات المنتج للشركات المصرية الراغبة في وضع علامة CE MARK على منتاجاتهم المصدرة لاوروبا.• تسجيل الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية فى نظام الــ REACH. • إجراء إختبارات جودة المنتج من خلال معامل معتمدة دولياً لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية. • تأهيل الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO 22000، ISO 50001). • تنظيم فعاليات الملتقى التسويقي المصري الاول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 ايام (16 الى 18 أكتوبر الماضي)، وافتتاح مصنع لانتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد باستثمارات تصل الى ٥٥ مليون جنيه وحجم انتاج ٤٠٠ طن يومياً.

 برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني• تدريب 327 من ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومختلف الوزارات والجهات في دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءتهم في المهارات القيادية.• تدريب عدد 54 مدرس على منهجية التدريب المهارى وذلك لبناء قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة للتشبيك مع القطاع • تدريس المناهج الجديدة المبنية على الجدارات والتي قام البرنامج بتطويرها إلى عدد 46093 طالب وطالبة في عدد 112 مدرسة .• الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد من المواقع المستهدفة ليصل العدد إلى (101) مؤسسة تعليم وتدريب فني ومهني. • توريد شبكة ري خلال هذه الفترة ليصل عدد المواقع التي تم توريد وتركيب وتشغيل المعدات بها لعدد (75) موقع يمثلون 283 ورشة ومعمل وشبكات ري يستخدمها 65 ألف طالب ومتدرب. • الانتهاء من إعداد 50 دورة تدريبية قصيرة على عدد من المهارات ذات الأولوية في سوق العمل، وبناء عليه تم تنفيذ عدد (9) دورات تدريبية للتطبيق التجريبي للدورات التدريبية قصيرة المدى بحضور عدد (131) متدرب.• تدريب 6,123 باحث عن عمل وعمال حاليين على العديد من المهارات الخاصة بتنمية قدراتهم المهنية والشخصية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالي. • تقديم الدعم والتدريب الفني في مجال الزراعة إلى عدد 750 سيدة في قرى صعيد مصر. • اعداد عدد 25 من الملفات المهنية "Occupation outlooks" تغطي أكثر من مائة وظيفة ذات أولوية بقطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي وقطاع الملابس الجاهزة بهدف توفير المعلومات اللازمة لهذه المهن لتيسير انتقال الخريجين الى سوق العمل. • تدريب عدد 116 مسئول تنمية موارد بشرية داخل القطاع الخاص من 15 محافظة في إطار مبادرة إشتغل فني لرفع كفاءة التوظيف لديهم • تدريب 2132 من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني على المهارات اللازمة لسوق العمل. • تنظيم معرضين توظيف وتم عرض أكثر من 2395 فرصة عمل ومشاركة 670 باحث عن عمل، وتوظيف أكثر من 187 شاب • تدريس منهج ريادة الأعمال لعدد 165 ألف فرد وتدريس منهج التوجيه والإرشاد لعدد 88 طالب وطالبة داخل مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بواسطة المدربين الذين تم تأهيلهم من خلال البرنامج. • تقديم خدمات التدريب المهاري لعدد 323 طالب من طلاب التعليم الفني مدفوع الأجر داخل القطاع الخاص.• الانتهاء من إعداد 10 دورات تدريبية للتعلم الذاتي عبر الإنترنت على المهارات الخاصة بمنهجية إعداد الدراسات التتبعية الخاصة بكيفية إعداد الاستقصاء وجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير.• تنفيذ "إسبوع التعليم والتدريب الفني والمهني-TVET Week" في محافظة المنيا في إطار استمرار دعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.• عقد مسابقة "شيف المستقبل" الموسم الثالث في التعليم الفندقي بمشاركة 60 مدرسة ومعهد فندقي وعقد أربعة معسكرات تدريبية للطلبة والمدرسين المشاركين وتم تنفيذ التصفيات النهائية واختيار 3 فرق فائزة في إبريل 2021.

 في مجال التفتيش والرقابة على المصانع:  مصلحة الرقابة الصناعية• إجراء 10797 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية والتفتيش على المخطط علي جودة المنتجات وخارج المخطط ومراكز الخدمة والصيانة.• عمل 2443 دراسة سماح مؤقت ودروباك و146 دراسة فنية متنوعة.• إصدار 3626 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.• اعتماد وتجديد 998 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وعمل 79 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة.• إصدار 17 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.• تقديم 19 ألف استشارة لإدارات المرور وجهات مختلفة.• عمل 267 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1009 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

 في مجال السياسات البيئية • المشاركة ضمن الوفد التفاوضى المصرى فى إجتماعات مؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي عقد بجلاسكو بإسكتلندا فى الفتره من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021 وعرض قصص النجاح فى قطاع الصناعة والتغيرات المناخية فى الجناح المصرى.• المشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمصر حتى عام 2050 من خلال تضمين رأى الوزارة بها والتى قامت وزارة البيئة بإعدادها بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية طبقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء كرئيس للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية. • المشاركة فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية من خلال تضمين رأى الوزارة فى القانون واللائحة، حيث صدر القانون فى أكتوبر 2020 وجارى إصدار اللائحة التنفيذية.• المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.• التنسيق مع وزارة البيئة فى إقرارمنظومة إستخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت.• تنفيذ نتائج وتوصيات الحلقة النقاشية حول الملوثات البيئية وأثرها على السكان بمنطقة أبو رواش والتى من ضمنها "مراقبة الصرف الصناعى وإتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المصانع بمراعاة المعايير البيئية للتخلص من المخلفات الصناعية وإتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المصانع المخالفة".• المشاركة مع البنك المركزى المصرى ووزراة البيئة والهيئة العامة للإستثمارفى إعداد دراسة آلية إلزام المنشآت الصناعية بإنشاء محطات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى، مع تقديم التسهيلات في تركيبها وتشغيلها من خلال توفير قروض ميسرة من البنك المركز طبقًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.• المشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الأزهر).