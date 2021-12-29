أستاذ أشعة تشخيصية بطب القاهرة: فحصنا 40 مومياء حتى الآن (فيديو)

قالت الدكتورة سحر سليم، أستاذة الأشعة التشخيصية بكلية الطب في جامعة القاهرة، إن فحص المومياوات الملكية ومنها مومياء أمنحتب الأول ليست جديدة، لكنها تأتي في إطار مشروع أطلقته وزارة الآثار منذ عام 2005، بسبب أهميتها، حيث بدأ المشروع بمومياء توت عنخ آمون، وجرى فحص 40 مومياء حتى الآن.

فحصنا المومياوات بواسطة جهاز الأشعة المقطعية

وأضافت أستاذة الأشعة التشخيصية بكلية الطب في جامعة القاهرة خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «قبل نقل مومياء أمنحتب الأول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، قررنا فحص المومياوات بواسطة جهاز الأشعة المقطعية في حديقة المتحف المصري حتى نسهم في التخطيط لعملية النقل».

واجهنا تحديا في التعامل مع أمنحتب الأول

وتابعت أستاذة الأشعة التشخيصية بكلية الطب في جامعة القاهرة: «في التعامل مع أمنحتب الأول واجهنا تحديا وهو وجود اللفائف والقناع الجنائزي على المومياء ولم تُفك منذ أكثر من 3 آلاف عام، وباستخدام التقنيات الحديثة أزلنا اللفائف بشكل تخيلي وافتراضي لدراسة التمائم بين اللفائف وألقينا نظرة على وجه الملك أمنحتب الأول، لأول مرة».

أعادوا دفن المومياوات في الخبيئات الملكية وسط الجبل

وأكدت على أن أمنحتب الأول بدأت معه وضعية تقاطع اليدين على جسد المومياوات الملكية، كما أن مخه والقلب مازالا في الجسم، ولم يُزالا في عملية التحنيط: «اكتشفنا أن الأسرة اللاحقة عندما حاولت الحفاظ على ملوكها من سارقي ونبيشي القبور، أعادوا دفن المومياوات في الخبيئات الملكية وسط الجبل، ولم نعلم بعد ما فعلوه مع مومياوات الملوك».