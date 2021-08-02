ضبط 23 منشأة مخالفة وإعدام 300 كيلو أغذية فاسدة بدمياط

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية، اليوم الاثنين، أسفرت عن ضبط عدد من المنشآت المخالفة، وإعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فريق الرقابة بالمرور على عدد 67 منشأة بمركز دمياط، تبين أن 23 منشأة منها تدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية لإصدار قرار غلق إداري بشأنها، كما تبين وجود مصنع للحلويات، به خطر داهم.

وتم خلال الحملة تحرير عدد 51 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة، وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، فضلاً عن إعدام 300 كيلوجرام من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و75 لتر عصائر ومشروبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 كرتونة «كيك»، بداخل كل كرتونة 12 علبة، تبين بالفحص الظاهري تلف محتوياتها، وتم عرض محضر الضبط على النيابة العامة.

كما قام الفريق بالمرور على 11 منشأة متنوعة بمدينة رأس البر، تشمل فنادق ومطاعم وكافيهات ومنشآت لتقديم البيتزا والعصائر، منها 10 منشآت تدار بدون ترخيص، تم التوصية بغلقها.

كما تم سحب 25 عينة متنوعة للفحص بمعامل وزارة الصحة، وإعدام 25 كيلوجرام أغذية متنوعة لتلفها، و22 لتر عصائر متغيرة الخواص، وتحرير عدد 14 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، وعدم وجود شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

يأتي ذلك فى إطار سعى وزارة الصحة الدائم للحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية .