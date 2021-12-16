ضبط وإعدام 700 كيلو منتجات ألبان غير صالحة بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية بقرى ومدن المحافظة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين، والإشراف المباشر من مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بدمياط.

ضبط وإعدام 700 كيلو منتجات ألبان فاسدة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن منتجات ألبان فاسدة، وعليها علامات العفن الظاهر، ومنتجات أخرى مجهولة المصدر، في أحد مصانع منتجات الألبان، وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة للعرض على النيابة العامة، كما تم إعدام 200 كيلوجرام منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فى حملة مفاجئة على معامل الألبان بعدد من مناطق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

انتظام العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وفي سياق متصل، تابعت مديرية الصحة سير العمل بالمراكز المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وشددت المديرية على اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات أثناء تطعيم المواطنين، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك.

وتشهد مراكز التطعيم بلقاح كورونا إقبالاً من المواطنين، حيث تتابع هذه المراكز عملها على مدار الساعة، من 9 صباحاً إلى 9 مساءً، وذلك بالمراكز الثابتة والمتنقلة المعلن عنها يومياً، حيث تستقبل المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحهة هنا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.