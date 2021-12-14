«صحة القليوبية»: ضبط وإعدام 390 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب مراقبه الأغذية بالقناطر وبالاشتراك مع الرقابة والمتابعة بالمحافظة حملة مكثفة على المنشآت الغذائية بقيادة لجنة التفتيش.

تأتي الحملة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة وسامي رجب كبير مراقبي الأغذية بمديرية الصحة بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

ضبط 60 جوال دقيق فاسد

وأسفرت هذه حملات صحة القليوبية عن ضبط 60 جوال دقيق، و10 أجواله أرز، و5 أجولة فوصوليا، و5 أجولة ترمس غير مدون عليها أي بيانات من تاريخ الإنتاج والصلاحية وأي بيانات داله على مصدرها.

وتم سحب عينات من المضبوطات وعرض الضبط على وكيل النائب العام، كما تم إعدام 390 كيلو جرام منتجات تالفة وفاسدة من التوابل والبقوليات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

صحة القليوبية: الحملات مستمرة

أكد عبدالغني استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

في سياق آخر عقد مسئولو المديرية اجتماعا حول مشروع تكامل وتحسين الخدمات بحضور الدكتورة أميرة منسق اليونيسيف بالمحافظة والدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية ومنسق البرنامج بالقليوبية، ومنسق عام المبادرات بالمحافظة والدكتورة مايسة رشاد مدير الأمومة والطفولة بالمديرية والأستاذ محمد حسن مدير مركز المعلومات.

جاء ذلك تحت إشراف إدارتي الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة بالمديرية وكلاً من بنها وشبين القناطر والخانكة، وذلك لمراجعة وتقييم الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر والوقوف على نقاط الضعف والقوة خلال تلك الفترة لتقييم وتحسين مستوى الخدمات داخل تلك الوحدات وخصوصاً الخدمات الخاصة بالطفل والأم.

كما تم تكريم إدارة بنها على الأداء المتميز خلال تلك الفترة بحضور الدكتورة منى عبدالمعطي مساعد مدير الأمومة والطفولة بإدارة بنها، ومفتشة تمريض الأمومة والطفولة آيات كمال.