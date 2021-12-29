البيئة: فحص 2581 سيارة بالمركز الفني لعادم المركبات خلال 2021

قالت وزارة البيئة، إن الوزارة تنفذ حملات مشتركة لفحص عادم المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن متوسط الحملات التي تتم يبلغ 10 حملات أسبوعياً، من خلال تنفيذ كمائن ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين.

مهلة شهر للمركبات المخالفة

وأضافت الوزارة، خلال تقرير حصادها السنوي لعام 2021، أنه في حال فحص عادم المركبات، وإثبات مخالفة السيارة، يتم سحب رخصها وتحرير المحضر اللازم لها لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة، مشيرة إلى أنه يتم منح صاحب السيارة مهلة شهر لإصلاح المحرك وإعادة الفحص مرة أخرى بالمركز الفني لعادم المركبات التابع للوزارة، للتأكد من مطابقة انبعاثاته مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى.

وكشفت الوزارة، أن إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها خلال عام 2021 بالمركز الفنى لعادم المركبات بلغ 2581 مركبة سولار وبنزين، اجتاز الفحص منها عدد 1870 مركبة بينما لم يجتز الفحص عدد 711 مركبة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال إعادة فحص المركبات غير المطابقة مرة أخرى بعد المدة الممنوحة لها وهي الشهر، وتبين أن انبعاثاتها أصبحت مطابقة للحدود المسموح بها مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة يتم إجراء التصالح وتسيير المركبة مرة أخرى.

وفي حال إعادة الفحص وتبين أن عادم المركبة غير مطابق للحدود المسموح بها في قانون البيئة يتم استكمال باقي إجراءات الإصلاحات اللازمة للمركبة لحين إتمام اصلاح المركبة ومطابقتها لقانون البيئة.

برامج توعوية لقائدي المركبات والمواطنين

وأكدت الوزارة، أنها نفذت العديد من برامج التوعية لقائدي المركبات والمواطنين على حد سواء، لمعرفة الخطورة الناتجة عن عادم المركبات، والتأثير على الصحة العامة أثناء حملات فحص عادم على الطرق.