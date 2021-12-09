مزايدة لأماكن انتظار المركبات بشوارع الدقي والطالبية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، طرح المزايدة العلنية العامة لحق اسـتغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، وذلك بنطاق أحياء الدقي وجنوب والطالبية، على أن تكون جلسة المزايـدة العلنية يوم الاثنين، 27 ديسمبر الجاري.

كراسة الشروط وقسمة التأمين المؤقت للمزاد

وتبلغ قيمة كراسة الـشروط والمواصفات 299 جنيها، وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدا، وذلك على النحو التالي:

- التأمين المؤقت لمزاد حي الدقي بمبلغ 25 ألف جنيه.

- التأمين المؤقت بحي الطالبية بمبلغ 15 ألف جنيه.

- التأمين المؤقت بحي جنوب بمبلغ 2000 جنيه.

وأكدت المحافظة، أن كراسـة الشروط والمواصفات تُطلب بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة، ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بقاعة المجلس الشعبي المحلي في الدور الثالث بالعنوان التالي: 406 شارع الهرم بالجيزة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك في المزاد

وأضافت المحافظة، أنه لدخول المزايدة يتم إحضار «أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات - تأمين دخول المـزايـدة - التسجيل على بـوابـة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

حملات مكثفة لضبط المخالفات

وعلى الجانب الآخر، واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها على مستوي الأحياء والمراكز والمدن، بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث شدد على اليقظة التامة على مدار الساعة لرصد المخالفات وردع المخالفين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام أجهزة حي الدقي، تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، بضبط أعمال بناء مخالف في العقار رقم 35 شارع عبد المنعم رياض، أثناء صب سقف لزياده مسطح غرف الخدمات لتحويلها إلى شقة سكنية.