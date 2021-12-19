تحذير لقائدي المركبات.. الأرصاد تعلن عودة الشبورة الصباحية مرة أخرى

شهدت الطرق الصحراوية والزراعية السريعة اختفاء الشبورة الصباحية على مدار الفترة الماضية، وتحديدًا منذ الثلاثاء الماضي والموافق 14 ديسمبر، بفضل انخفاض درجات الحرارة على مناطق الجمهورية كافة، والتي تصحبها سقوط أمطار على بعض المناطق بداية من اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل 22 ديسمبر، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية كشفوا عن عودتها مرة عودتها آخرى.

وأعلنت الأرصاد في بيانها، أنه بداية من الأربعاء المقبل ستشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد الظواهر الجوية ليومي الخميس والجمعة، عودة الشبورة المائية، التي تظهر خلال ساعات الصباح وتحديدًا من الساعة 5 صباحا وحتى 7 صباحا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وكذلك السواحل الشمالية.

توقعات طقس غدا

وكشفت الأرصاد توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، حيث ستكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات مقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.