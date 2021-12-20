«إحلال المركبات»: تسليم 200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال أيام

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، إن المبادرة تستعد لتسليم نحو 200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الجاري 2021.

عوض: تلقينا أكثر من 36 ألف طلب إحلال حتى الآن

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة إحلال المركبات، تلقت أكثر من 36 ألف طلب منذ بداية شهر يناير 2021 حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، مؤكدا أن عدد السيارات التي تسلمتها الحكومة من المواطنين تمهيدا لتخريدها وصلت إلى 10500 سيارة متقادمة، لافتا إلى عدد السيارات المتقادمة الملاكي بلغت نحو 9600 سيارة في حين بلغ عدد السيارات التاكسي والميكروباص، نحو 900 سيارة متقادمة، تمهيدا لتسليم أصحابها سيارات جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة.

تسليم 9720 سيارة ملاكي و580 تاكسي وميكروباص

وأضاف «عوض»، أن المبادرة سلمت أكثر من 10300 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في غضون 11 شهر منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية في شهر يناير الماضي وحتى 20 ديسمبر الحالي، لافتاً إلى أن السيارات تتنوع بين 9720 ملاكي و580 تاكسى وميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي.

التطبيق في 7 محافظات بالمرحلة الأولى

كانت الحكومة، أطلقت بعد توجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات، على رأسها القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيراً بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد اخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.