معلمو الأزهر دفعة 2014 المستحقين للترقية: «ظُلِمنا وننتظر حقنا»

تقدَّم معلمو ومعلمات الأزهر دفعة 2014 المستحقين للترقية، بشكوى إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تظلموا من أنهم تقدموا لامتحان الترقي كلًا فيما يخصه خلال شهر يوليو 2020، رغم أن هذا التوقيت متأخر عن موعد استحقاق الترقية والمقرَّر 5 أعوام من صدور الدرجة.

شكوى معلمي ومعلمات الأزهر دفعة 2014 المستحقين للترقية

والبند الثاني من شكوى معلمي الأزهر دفعة 2014، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نصَّ على أنهم اجتازوا الاختبار بنجاح، وأصدر وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية قرار الاجتياز اعتبارًا من 1 يناير 2020، حرصًا على مصلحة المعلمين، لكي لا تضيع حقوقهم وتم إصدار قرارات التربية والتعليم في جميع المحافظات بنفس قرار الاعتبارية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بقرار وكيل الأزهر بصدور قرار التسكين على الكادر كلًا فيما يخصه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، أي بشكل متأخر لعام كامل عن نظرائهم في وزارة التربية والتعليم، رغم أن مواعيد اختبارات الكادر كانت في التوقيت ذاته.

مطالبات بمساواة معلمي الأزهر بنظرائهم في وزارة التربية والتعليم

ووفقًا لما تم مع معلمي وزارة التربية والتعليم قد طالب معلمو الأزهر دفعة 2014 المستحقين للترقية باعتبار قرار التسكين من 1 يناير 2020، أسوة بنظرائهم من معلمي التربية والتعليم، لافتين إلى أنهم حتى الوقت الحالي، لم يتم تعديل المرتبات رغم صدور القرار منذ عدة أشهر، إلا أنهم حينما تقدموا بشكوى إلى المناطق أفادوا بأن وقف الترقيات من مشيخة الأزهر وليس للمناطق دخل في ذلك.

وطالب معلمو ومعلمات الأزهر دفعة 2014، بحل هذه المشكلة، حيث إن زملائهم على نفس الدرجة الحالية الجديدة يتقاضون أكثر من هذه الدفعة بحوالي 270 جنيهًا، رغم أنهم التعيين ذاته وهم طبق عليهم الحد الأدنى.