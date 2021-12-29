القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف خلال ديسمبر وفقا لاستفتاء الجمهور

تبدأ المتاحف، عرض القطع الأثرية التي اختارها الجمهور عبر استفتاء على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن تقليد شهري في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ويعرض متحف الفن الإسلامي «قمقم»، من العصر الفاطمي مصنوع من الزجاج، فيما يعرض المتحف القبطي مخطوط البشائر الأربعة «القديس متى - القديس مرقس– القديس لوقا- القديس يوحنا»، باللغة العربية، ويظهر السيد المسيح بين السيدة مريم العذراء والقديس يوسف النجار وفوقهم الملائكة.

دينار مملوكي بمتحف الإسكندرية القومي

كما يعرض متحف الإسكندرية القومي، دينار مملوكي عليه نص مكون من خمسة أسطر يحمل اسم «قلاوون الصالحي»، على الوجه، إلى جانب الشهادتين «لا اله إلا الله محمد رسول الله»، على الظهر، وأمّا متحف المجوهرات الملكية، فقرر عرض «علبة سيجار»، مصنوعة من الذهب ومحلاه بالمينا الملونة وقفل العلبة من حجر المرجان، ويعرض متحف قصر المنيل «شكمجية»، مستطيلة الشكل من الخشب المطعم بالعاج ومزينة بأشكال هندسية متداخلة محاطة بإطار من الصدف، وللشكمجية غطاء عليه زخارف الطبق النجمي يتوسطه عبارة «ما شاء الله» داخل إطار من العاج.

طاولة للعب النرد ودبوس صدر مصنوع من الذهب

وفي منطقة بولاق، يعرض متحف المركبات الملكية نموذج لعربة على هيئة صندوق مغلق، مصنوع من الصاج ومبطن بالسيراميك وتعلوه رسومات لسيدات وملائكة ‍وسحاب، ومناظر طبيعية محلاة بنقوش مذهبة، ويعرض متحف «جاير آندرسون»، طاولة للعب النرد من العصر المملوكي محلاة بزخارف نباتية محورة، ومصنوعة من الخشب والعاج والعظم، فيما يعرض متحف إيمحتب بسقارة، تمثال من البرونز من العصر المتأخر، لآنوبيس واقفا بهيئة آدمية ورأس «ابن آوي»، على قاعدة خشبية عليها بعض الكتابات بالهيروغليفية.

ووفقا لاستفتاء الجمور، يعرض متحف مطار القاهرة الدولي 2 دبوس صدر مصنوع من الذهب ومطعم بفصوص كريمة، يخص جانانيار هانم، والملكة فريدة، أما متحف مطار القاهرة الدولي 3 فيعرض رأس لسيدة مصنوعة من الفخار، من العصر اليوناني الروماني، وفي متحف ركن حلوان، صورة فوتوغرافية للملك فاروق بالزي الرسمي داخل برواز خشب تحليه مناظر مستوحاة من الفن المصري القديم، فيما يعرض متحف الشرطة القومي بالقلعة، مسدس إنقاذ من العصر الحديث، مصنوع من الخشب والنحاس، كان يستخدم لطلب المساعدة في حالات تعرض السفن للغرق.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

وفي الأقصر يعرض متحف الأقصر للفن المصري القديم، لوحة مستطيلة عليها نقش بالغائر يمثل الملكة حتشبسوت كسيدة أمام الإله آمون، ويظهر في أعلى القطعة بقايا قرص الشمس المجنح، ويعرض متحف التحنيط بالأقصر إبرة جراحية كانت تستخدم لخياطة جرح البطن بعد الانتهاء من عملية التحنيط، وفي متحف آثار مطروح، يُعرض سيف من العصر الإسلامي مصنوع من الصلب له مقبض مغطى بالقطيفة، والنصل عليه كتابة باللغتين العربية والفارسية والنص الكتابي باللغة العربية تمت بطريقة الزخرفة بالتكفيت.

ويعرض متحف آثار الوادي الجديد، تمثال مصنوع من الخشب، من العصر اليوناني الروماني يصور الإله أوزوريس يحمل فوق رأسه تاج عبارة عن ريشتين وقرني بقرة، أما متحف شرم الشيخ، فيعرض تمثال من الخشب عليه زخارف بالمداد الأسود.