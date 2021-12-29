الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رعد وأمطار وسيول وثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءا من غدٍ الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، حتى السبت 1 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ، واضطرابا في الأحوال الجوية بدءا من الخميس.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غد الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء، بالإضافة إلى وجود حالة من نشاط للرياح المثيرة للأتربية والرمال على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما توجد فرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50:60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى موسطة ليلا بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات مقطعة.

وكشف بيان الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية يوم الجمعة، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 50 إلى 70% على مناطق من القاهرة السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.