سقوط أمطار خفيفة على الدقهلية وانخفاض درجات الحرارة

تعرضت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على كافة الأنحاء، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة والغيوم على فترات متفرقة على مدار اليوم، ولم تتأثر حركة سير المواطنين نتيجة هطول الأمطار نظرا لأنها خفيفة ومتقطعة، وذلك مع بدء نوة أعياد الميلاد، قبل احتفالات رأس السنة الميلادية 2022.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار

وأعلنت محافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى ‏والتعامل الفوري مع ما ستسفر عنه موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية، وشفط وكسح مياه الأمطار التي تتجمع بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، والتواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ‏ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول.

الأرصاد الجوية‏: الطقس شديد البرودة ليلا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس اليوم الثلاثاء مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة حدوث (40% تقريبا).

وأعلنت شركة مياه الشرب ‏والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار، وشنت الشركة حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، بالإضافة ‏إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات ‏وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، مشددة على الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ‏بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل ‏على حلها فورًا‎.‎