5 قرارات جمهورية بإعادة أقدمية مسؤولين وتعيين قاضٍ بـ«استئناف القاهرة»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 616 لسنة 2021، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

إرجاع أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة

كما نص القرار رقم 618 لسنة 2021، بإرجاع أقدمية محمد صفوت محمد عبدالرحمن، المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، في درجة نائب بالهيئة .

ونص القرار رقم 619 لسنة 2021، بإرجاع أقدمية أحمد فتحي عطية إبراهيم عيد، في درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ).

ونص القرار رقم 620 لسنة 2021، بإعادة تعيين القاضي أيمن عبدالمنعم السيد إسماعيل، رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

ترتيب أقدمية بعض نواب رئيس مجلس الدولة

ونص القرار رقم 621 لسنة 2021، بتعديل وإعادة ترتيب أقدمية بعض نواب رئيس مجلس الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي: