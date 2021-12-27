«الصناعات الغذائية»: بدء تطوير صناعة العسل الأسود سيكون من قنا

قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن الغرفة تعمل على وضع استراتيجية لتطوير صناعة العسل الأسود بالتعاون والشراكة مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأوضح أن استراتيجية تطوير صناعة العسل الأسود بالوجه القبلي شملت حل جميع مشاكل التراخيص وتوفير التمويل المناسب وآليات وبرامج لتطوير سلسلة القيمة لمنتج العسل الأسود من أجل الوصول إلى وحدات إنتاجية مطابقة لمعايير سلامة الغذاء.

وأشار في بيان صادر عن الغرفة إلى أن الاستراتيجية تعتمد أيضا في عملية التطوير على إعداد تصميم خط إنتاج مبسط من «الاستانلس ستيل» وتصنيعة كنموذج أولي بمحافظة قنا بهدف تعميمه فى باقى العصارات بالوجه القبلي من خلال اتباع وسائل الانتاج الحديثة، وكل ما من شأنه رفع الانتاجية، وتعظيم سلسلة القيمة لمنتج العسل الأسود عالي الجودة والمطلوب من المستهلكين.

البداية من محافظة قنا

ولفت إلى أن اختيار محافظة قناة لتكون البداية في سلسلة تطوير صناعة العسل الأسود في مصر جاءت بناءً علي دراسة تقييم وضع صناعة العسل الأسود، حيث بينت ان عدد العصارات العاملة فى مصر حوالى 300 عصارة تتركز في محافظات الوجه القبلي لارتباطها بزراعات القصب وأغلبها فى محافظة قنا بعدد 162عصارة ومحافظة المنيا بعدد 117عصارة بالإضافة إلى حوالى 50 عصارة تعاني من مشاكل في التشغيل والإنتاج حاليا.

وذكر "الجزايرلي" أن الغرفة تشارك اليوم الإثنين في ورشة العمل الثانية حول دراسة تطوير صناعة العسل الأسود بالوجه القبلي التي يتم تنظيمها بمقر محافظة قنا، تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف الداودى، وبمشاركة حوالى 60 من اصحاب عصارات المنتجة للعسل الأسود بالمحافظة.

وقال "الجزايرلي" إن المشاركة في الدورة الثانية لورشة العمل حول تطوير صناعة العسل الأسود بمحافظة قنا يأتي إيمانا من الغرفة بأهمية العمل علي تطوير هذه الصناعة وتنفيذاً لاهتمام وتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد بجانب استكمالا لاستراتيجية الغرفة ومساهمتها في ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء ودفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الي التحديث والتطوير لجميع الشركات والمنشآت الغذائية علي مستوي الجمهورية ومنها المنتجة للعسل الأسود بالوجه القبلي.