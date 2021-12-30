حظك اليوم برج الأسد الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه دائما ما يعتز بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين، وأن تتجنب القيل والقال.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.