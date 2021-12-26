حظك اليوم برج الأسد الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم أن تعتني بخطواتك وأعمالك وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.