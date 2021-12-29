حظك اليوم الأربعاء 29-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثيرون بمعرفة حظك اليوم، إذ أن البعض يعتقد أن حركة الفلك والأبراج يؤثر على طاقة الأشخاص، لذلك يبحث البعض بشكل يومي عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

وترصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم برج الحمل 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين، وأن تنتبه جيدا لأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-12-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الثور 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يخفض طاقتك، وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار، ويمدك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن

حظك اليوم برج الأسد 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه، ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس

حظك اليوم برج الميزان 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج القوس 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر، ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس، وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.

حظك اليوم برج الحوت 29-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يدفعانك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.