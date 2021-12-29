الجامعة العربية: ندعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

جدد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، للتهنئة بعيد استقلال السودان وبالعام الجديد، مجددا التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزا للسلام والاستقرار في البلاد.

أبوالغيط: نثق في حكمة القيادات السودانية

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، أنّ أبو الغيط أعرب خلال الاتصالين الهاتفيين، عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية، على علاج المشاغل والمشكلات المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وقال أبوالغيط، إنّ الجامعة العربية تتابع بشكل حثيث، التطورات الراهنة في السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

أبوالغيط: نتعاون مع الأطراف السودانية لعقد انتخابات حرة ونزيهة

وأكد الأمين العام، أنّ الجامعة العربية مصمّمة على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الأطراف السودانية كافة، لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السوداني.

ومن ناحيتهما، ثمّن الفريق أول البرهان، والدكتور حمدوك، عاليا، مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرصه الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

يذكر أنّه سبق لفلسفير أبوالغيط، أن أجرى مكالمة هاتفية مع الفريق البرهان ودكتور حمدوك يوم 24 نوفمبر الماضي، في إطار تنسيق التشاور الدوري بين الجامعة العربية والسودان بشأن سبل تعزيز الدعم العربي للعملية الانتقالية في البلاد.