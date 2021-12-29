محمد رمضان يشارك في الفيلم العالمي «همس الصحراء»

يخطو الفنان محمد رمضان أول خطواته العالمية، بمشاركته بالفيلم العالمي «همس الصحراء» مع ميرا سورفينو، ومايا طلام، في أولى المشاركات العالمية للفنان المصري، فضلا عن كونها أول تعاون مع الفنانتين، بحسب إعلانه عبر حسابة الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

مشاركة النجوم المصرية في فيلم همس الصحراء

ويشارك محمد رمضان بالفيلم العالمي همس الصحراء، مع الفنانة المصرية نيللي كريم، وسيد رجب وفتحي عبد الوهاب، بجانب الفنانة الإيطالية ميرا سورفينو، الحائزة على جائزة الأوسكار والتونسية مايا طلام، مع الفنان جون سافاج.

يواصل فريق عمل الفيلم في الصحراء الغربية بواحة سيوة، تصوير مشاهده في الفيلم العالمي همس الصحراء، وسينتهي التصوير 10 يناير المقبل، مع العلم أنه بدأ التصوير منذ ثلاث أسابيع تقريبا.

يذكر أنه تدور جميع أحداث الفيلم في منطقة الصحراء الغربية في واحة سيوة، والفيلم من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

أشهر نجوم شاركوا في أعمال عالمية

كما أن هناك نخبة من نجوم مصر، شاركوا بعدة أفلام عالمية، أشهرهم لورانس العرب عمر الشريف، والفنان خالد النبوي.

وشارك الفنان محمد رمضان، منذ قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة من موقع التصوير، معلقا واحة سيوة.

وبعد أن استطاع محمد رمضان مشاركة الفنانة الهندية أورفاشي رواتيلا بأغنية، استطاع أن يشارك بفيلم عالمي مع نجوم من جنسيات مختلفة حول العالم.