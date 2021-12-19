على خطى محمد رمضان.. المذيع العراقي نزار الفارس يشرب شيشة في البرنامج

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو للإعلامي العراقي نزار الفارس، بتناول خلاله الشيشة أثناء تقديمه برنامجه «مع الفارس»، ما أثار جدل الجمهور، خاصة أنه ظهر بهذا الشكل بعد الفنان محمد رمضان.

نزار الفارس لداليا نعيم: آخر مرة صليتي فيها

وأثار الإعلامي نزار الفارس مؤخرًا، الجدل أيضًا، بعد سؤاله الإعلامية داليا نعيم، عن آخر مرة أدت الصلاة فيها، لتشعر بإحراج كبير، وردت عليه بأنها لا تتذكر آخر مرة صلت فيها.

محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره بالشيشة

وكان محمد رمضان، تصدر التريند منذ 10 أيام بسبب ظهوره بالشيشة أثناء قيامه بلقاء تليفزيوني لأحد البرامج العراقية، ما أثار تفاعل الجمهور معه، وحصد العديد من الانتقادات.

محمد رمضان: بعتبر الوطن العربي بلدي

وتحدث محمد رمضان خلال اللقاء عن العراق، قائلًا: «إخواتي ومش حاسس بغربة حاسس إني جيت هنا كتير وعشت وسط الشعب مع إني دي أول زيارة للعراق بصفة عامة ولبغداد بصفة خاصة، بعتبر الوطن العربي بلدي، وبعتبرها محافظات لكن إحنا دولة واحدة تحت مظلة واحدة اسمها الوطن العربي وببقى كأني غيرت المحافظة».

محمد رمضان: الفن العراقي أحدث طفرة كبيرة

أما عن الغناء والطرب العراقي، ذكر «رمضان» أن الأغاني العراقية أحدثت طفرة كبيرة، كما أنها تحقق أرقام مشاهدات قوية، ويستمع لها الجمهور في الوطن العربي بشكل كبير، ر حيث يقدم العراق فنا متميزا على جميع الأصعدة من ملحنين وشعراء ومطربين، مشيرًا أنه يستعد لتقديم كليب له في مدينة بغداد خلال الفترة المقبلة.

وأحيى «رمضان» أمس حفلا غنائيا، ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020» على مسرح «اليوبيل»، وتم إذاعة الحفل مباشرة عبر قناة «أبوظبي» الفضائية.