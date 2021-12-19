محمد رمضان وحمو بيكا وحسن شاكوش مهددون بمنع حفلاتهم في الوطن العربي

تواصل نقابة المهن الموسيقية، توقيع بروتوكولات تعاون بينها وبين عدد من النقابات الفنية والموسيقية العربية، لأجل وضع تصورات جديدة، ونقل خبرات بين الدول وبعضها البعض، بناءً على قرارات من النقيب هاني شاكر، التى كان من بينها بروتوكول تعاون مع النقابة التونسية.

أوضح مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أن البروتوكولات ستساهم بشكل كبير في تمكين مصر من منع أي مؤدي مهرجانات أو مغني غير نقابي، من الغناء حتى في الدول العربية، وذلك لمنع لتشويه صورة الغناء المصري.

منع أي شخص من إقامة حفلات بالخارج

وأضاف المصدر، أنه حال عمل بروتوكول مع النقابات الفنية في أي دولة عربية، سيكون لدى النقابة قدرة على التواصل مع نقيب تلك البلد، لمنع إقامة أي حفلات لمؤدي مهرجانات أو فنان غير مسموح لهم بالغناء داخل مصر، مثل محمد رمضان.

نقابة الموسيقيين لا تمتلك سلطة لمنع حفلات الخارج

وأوضح أن حفلات محمد رمضان وحمو بيكا وحسن شاكوش الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات، لن تستطيع النقابة المصرية التصرف فيها، نظرًا لعدم وجود آلية تعاون رسمي بين النقابة المصرية والنقابات في السعودية أو الإمارات.

حفل محمد رمضان في «إكسبو 2020»

يشار إلى أن محمد رمضان ، قد أحيا حفلًا غنائيًا، قبل ساعات، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بـ«الروب»، وسط حضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، ولم يتوقف عن التفاعل مع جميع أغنيات واستعراض الحفل الذي شاركه فيه الفرق الاستعراضية.

بينما وجّه «رمضان» الشكر لدولة الإمارات وإدارة المعرض، على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه أمام العالم أجمع، مثنيًا على جميع تفاصيل التنظيم والإعداد للياسري للإنتاج الفني.