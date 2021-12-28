محمد رمضان فى أغنية 2022 «متعودة» .. بصدر عار وعقد لؤلؤ

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أحدث اغنياته « متعودة » خلال أيام، وبالتحديد ليلة رأس السنة احتفالا بالعام الجديد 2022.

محمد رمضان يطرح «متعودة» احتفالا برأس السنة

ونشر محمد رمضان صورة له من الكليب الجديد وهو يرتدي بنطلون جينز وجاكيت مفتوح يكشف عن صدره العاري وعقد من اللؤلؤ، وعلق كاتبا: «باقي ٣ أيام على كليب متعودة».

وكان رمضان كشف أن أغنية «متعودة» هي دويتو يجمعه بالرابر الجزائري سولكينج.

«جو البنات».. آخر أغاني رمضان

ومؤخرا، أطلق محمد رمضان فيديو كليب أغنية «جو البنات» بعد أن غناها على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.

وكان محمد رمضان قد أحيا مؤخرا حفلا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مرتديا «روب»، وسط حضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع الأغنيات بمشاركة فرق استعراضية.

يذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.