7 حالات تعرضك لانقطاع المعاش الخاص بك.. منها الزواج

بمجرد أن يبلغ الموظف سن المعاش، يبدأ إجراء خطوات إخلاء الطرف الخاصة به، حتى يتم صرف قيمة المعاش الخاص به، والتي تساعده على تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة، ولكن هناك عددا من الحالات التي تعرض صاحب المعاش لقطع المعاش الخاص به، ما يجعل صاحب المعاش يتساءل عن تلك الحالات حتى يكون على دراية كاملة بها، ويتجنب أي أخطاء تعرضه لقطع المعاش الخاص به.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي صدر عام 2019 عددا من الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش، ونوضح من خلال السطور التالية الحالات التي يتم قطع المعاش بها، تجنبا للوقوع في أخطار تعرض صاحب المعاش لذلك، والتي جاءت كالتالي:

حالات تؤدي إلى قطع المعاش

1- في حالة التحاق صاحب المعاش بأي عمل أثناء فترة استحقاقه للمعاش، يحصل منه على دخل شهري يساوي قيمة المعاش الخاص به أو أكثر.

2- في حالة إذا كان صاحب المعاش لديه مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن 5 سنوات يتم قطع المعاش الخاص به، ولكن في حالة تركه لتلك المهنة، يتم صرف المعاش الخاص به من الشهر التالي.

3- يتم قطع المعاش الخاص بالمواطن المستحق عن المتوفى في حالة وفاة المستحق للمعاش.

4- يتم قطع المعاش الخاص بالأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت في حالة زواجهم.

5- يتم قطع المعاش في حالة بلوغ الابن أو الأخ 21 عاما، ماعدا عدد من الحالات المختلفة والتي تتمثل في الآتي:

- إذا كان المستحق عاجزا عن العمل للحصول على كسب مادي حتى زوال حالة العجز تلك.

6- إذا كان المستحق طالبا، إذ يتم صرف المعاش حتى التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو وصوله إلى 26 عاما.

7 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين 102 و104 من هذا القانون.