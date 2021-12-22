خطوات عمل «أكونت» باسمك على موقع التأمينات.. يساعدك في الاستعلام عن المعاش

عملت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على توفير الخدمات الإلكترونية التي تمكن المواطن من الحصول على خدماته دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، حيث أطلقت مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية ليستفيد منها أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10 ملايين و662 ألفا و239 مواطنا، إلى جانب 14 مليون شخص مؤمن عليه.

خطوات تسجيل مستخدم جديد على موقع التأمينات

وأشارت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه تم إتاحة 15 خدمة بينها خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، إلى جانب الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، وذلك بعد التسجيل كمستخدم على موقع الهيئة وإنشاء حساب عليه.

ويتم إنشاء «أكونت - حساب» على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـا.

- إدخال البيانات الخاصة بك كالتالي:

- الاسم الأول

- اسم الأب والجد.

- اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومي.

- الرقم التأمينيي.

- العنوان والبلد ورقم الموبايل وتسجيل البريد الإلكتروني.

- إعادة إدخال البريد الإلكتروني.

- اختيار وسيلة الاتصال المفضلة.

- تسجيل كلمة المرور ثم إعادة إدخال كلمة المرور.

- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على تسجيل.

صرف معاشات يناير بدءا من السبت الموافق 1 يناير

على الجانب الآخر، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات يناير بدءا من السبت الموافق 1 يناير 2022، لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن من البنوك ومكاتب البريد ومن خلال التليفون المحمول، حيث تم تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، للتسهيل على المواطنين، كما تم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية.

ويمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.