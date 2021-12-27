كل ما تريد معرفته عن صرف المعاش الاستثنائي من التأمينات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات حق أصيل لصاحبها، والمستحقين عنهم، لافتة إلى أنه يتم صرف الحقوق التأمينية في حالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة المتعلقة بصرف المعاش الاستثنائي، وفقا لما أوضحته الهيئة القومية على موقعها الرسمي، كالتالي:

ما هي خطوات صرف المعاش الاستثنائي؟

- في حالة منح المعاش أو تحسينه، استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- وإذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية».

- ويتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به «التقرير الطبي، البحث الاجتماعي» على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي «منح أو تحسين» ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

ما هي حالات صرف المعاش الاستثنائي لأصحاب المعاشات؟

- يمنح للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

- يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- تقرر التأمينات معاشا استثنائيا لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

كيف يتم تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟

- ​إذا كانت المنشأة مدينة، وتم توقيع الحجز الإداري عليها أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية، يتم اتباع الآتي:

- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.

- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحددها السلطة المختصة.

- تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً، والمبالغ الإضافية، وكذا القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء ثلاثة أقساط متتالية، يتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.