24 ساعة بحث عن 6 صيادين مفقودين بالبرلس في تصادم مركبين.. بينهم 4 أشقاء

24 ساعة مرت على فقدان 6 صيادين إثر تصادم مركبي صيد والأجهزة تواصل البحث.

وتواصل الأجهزة المعنية البحث عن 6 صيادين مفقودين في عرض البحر المتوسط بين محافظتي دمياط وبورسعيد، أمام حجر أبو روس، وذلك بعد غرق مركب كانوا على متنه يسمى «مركب سيدنا الحسين» بعد اصطدامه بمركب آخر بسبب انفجار أنبوبة غاز على ظهر المركب، وفقا لبيان محافظة كفر الشيخ.

تحركات على أعلى مستوى للبحث عن الصيادين

وأكد مصدر في محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن هناك تحركات على أعلى مستوى من أجهزة الدولة للبحث عن هؤلاء الصيادين المفقودين، مشيرا إلى أن هناك تواصلًا بشكل لحظي مع جهات الاختصاص لمعرفة مصير هؤلاء الصيادين وطمأنة ذويهم.

واكد محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس لـ«الوطن»، أن الصيادين الـ6 المفقودين بينهم 4 أشقاء، وهم رمضان أحمد حسن الجمال، ومحمد أحمد حسن الجمال، وإبراهيم أحمد حسن الجمال، والسيد أحمد حسن الجمال، وحمادة بكري، ويوسف عبد ربه قاسم، وأن هناك مراكب من محافظات كفر الشيخ، دمياط وبورسعيد تبحث في مياه البحر، خاصةً في المكان الذي وقع فيه الحادث ومكان آخر إحداثية للمركب، فضلا عن أن هناك لانشات تبحث عنهم أيضا.

وفي سياق متصل، أعلن النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول، بيلا والبرلس، لـ«الوطن»، التحرك الفوري فور علمه، إذ أجرى اتصالات بالمسؤولين للتحرك ومحاولة معرفة مصير هؤلاء الصيادين المفقودين، مناشدا الرئيس السيسي والجهات المسؤولة تحريك المعدات اللازمة للبحث عن الصيادين المفقودين، مطمئناً الأهالي متمنيا ان يخرج هؤلاء بسلام وأن يعودوا لذويهم.

محافظ كفر الشيخ يتابع تطورات الحادث: تواصلت مع المسؤولين

وكانت محافظة كفر الشيخ، أصدرت بيانا حول الحادث، أكدت خلاله تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، مشيرا إلى أنه جار متابعة عملية البحث عن باقي المفقودين، وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة .

يذكر أن مركبي صيد من مدينة البرلس، على متنهما 9 أشخاص، واصطدما بعد مسافة 15 ميلا غرب بورسعيد و10 أميال شرق دمياط، وجرى إنقاذ 3 صيادين وفقدان 6 آخرين جار البحث عنهم.