برلماني بـ«كفر الشيخ»: أتواصل مع المسؤولين لانتشال 6 صيادين غرقى

أعلن النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول والبرلس وبيلا، تواصله مع المسؤولين بعد غرق مركبين على متنهما صيادين من مدينة برج البرلس، لسرعة التحرك والبحث عن 6 منهم مفقودين حتى الآن.

وناشد عضو مجلس النواب المسؤولين للتدخل الفوري، للبحث عن ضحايا غرق أحد مراكب الصيد وعلي متنه 6 صيادين من أبناء الدائرة، وتحديدًا مدينه برج البرلس بالقرب من سواحل مدينة دمياط بسبب انفجار أنبوبة غاز أدت لانفجار المركب وجميعهم من أسرة واحدة.

نقيب الصيادين يعلن غرق 6 صيادين

كان محمد شرابي نقيب الصيادين بالبرلس، أعلن غرق ستة أشخاص من أبناء مدينة برج البرلس بكفرالشيخ، من بينهم ثلاثه أشقاء وزوج شقيقتهم، في حادث مأسوي جديد، وذلك بعد غرق مركب الصيد الخاصة بهم، والتى تحمل اسم «سيدنا الحسين» في أعماق المياه، بسبب انفجار أنبوبه غاز على ظهر المركب، وتم إنقاذ ثلاثه صيادين آخرين عن طريق مركب صيد مجاورة.

أسماء الصيادين الغرقى

وأضاف نقيب الصيادين، في بيان له، أن الضحايا الصيادين الستة من أبناء البرلس، وهم رمضان أحمد حسن الجمال، وأشقائه الثلاث إبراهيم ومحمد والسيد، إضافة إلى حمادة بكري زوج شقيقتهم، ويوسف عبد ربه قاسم.

ووقع الحادث بين محافظتي دمياط وبورسعيد بمياه البحر المتوسط، أمام حجر أبو روس، وانقلبت المركب وسط المياه بسبب انفجار أنبوبة غاز وسط المركب، وقامت مركب آخر مجاورة بإنقاذ ثلاثة صيادين كانوا على ظهر المركب، أثناء محاولتهم السباحة هربا من الموت، وهم علي حسن الجمال، وحسن علي حسن الجمال، وعمرو شعبان عبد ربه.