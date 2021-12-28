اصطدام مركبين على متنهما 9 أشخاص بالبحر المتوسط.. جار البحث عن مفقودين

وقع حادث تصادم بين مركبين من برج البرلس، أحدهما يحمل اسم سيدنا الحسين والآخر سيف الإسلام، بالبحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الثلاثاء، بين البرلس ودمياط، مما أسفر عن انفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المراكب، وجرى إنقاذ 3 من طاقم المركب الثاني الذي كان يحمل 9 أشخاص، وجار البحث عن الآخرين، خصوصاً بعدما انقطع الاتصال بهم تماماً.

حادث تصادم مركبين

وقال محمد شرابي، شيخ الصيادين ببرج البرلس في محافظة كفر الشيخ، إنه وقع اليوم حادث تصادم بين مركبي صيد، أحدهما يدعى سيدنا الحسين من برج البرلس، وآخر يدعى مركب سيف الإسلام من محافظة دمياط، نتج عن ذلك غرق مركب سيدنا الحسين وعلى متنه 9 صيادين من أبناء برج البرلس، حيث جرى إنقاذ ثلاثة فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.

إنقاذ ثلاثة صيادين

وتابع شيخ صيادي برج البرلس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصيادين الذين تم إنقاذهم هم عمر شعبان عبد ربه البيطاني، علي حسن الجمال، شقيق مالك المركب الغارق، ونجله حسن علي حسن الجمال، وأن هناك 6 مفقودين هم مالك المركب وأبناؤه الثلاثة، واثنان آخران جميعهم من برج البرلس.

الحادث بين بورسعيد ودمياط

وأكد شيخ صيادي برج البرلس أن الحادث وقع بين محافظتي بورسعيد ودمياط، في منطقة قريبة من حجر أبوالروس في نقطة إحداثية 3142574 على 3206957، حيث إن هذه الإحداثية لموقع حادث تصادم المركبين بحريًا علي الجي بي إس.

إرسال فرق البحث

وناشد شيخ صيادي برج البرلس جميع المسؤولين من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، واللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، حيث الأول بصفة أن المفقودين من أبناء محافظته، ومحافظي دمياط وبورسعيد بصفتهم محافظي المنطقة التي وقع بها الحادث، ضرورة تضافر الجهود وإرسال فرق للبحث عن الصيادين المفقودين حتى يطمئن عليهم ذووهم وتشفي صدورهم.