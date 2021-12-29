كيميائي بمحطة «بحر البقر»: المعمل يختبر الأكسجين المستهلك في المياه

قال الدكتور هاني إبراهيم، كيميائي المعمل الخاص بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إن المعمل يراقب ويتحكم في عمليات التشغيل في وحدات التشغيل المختلفة، ويجمع عينات من جميع مراحل المحطة، ويقيسها فيزيائيًا وميكروبيولوجيًا، ويحدد الجرعات المثالية التي تضاف للمياه الخام للتخلص من المواد العالقة داخل المياه.

قياس نسبة العناصر الثقيلة

وأضاف «إبراهيم»، في لقاء مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» في تغطية خاصة من مصرف بحر البقر، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن المعمل يقيس نسبة الهيدروجينات، ويختبر جميع العناصر الموجودة في المياه خاصة العناصر الثقيلة، ويقيس الأحمال العضوية فيها عن طريق اختبار الأكسجين الكيميائي المستهلك، وكذلك الأكسجين الحيوي الممتص، وقياس الأحمال العضوية الموجودة، وعمل اختبارات ميكروبيولوجية، للتأكد من سلامة المياه واستخدامها الأمثل للزراعة.

وتابع كيميائي المعمل الخاص بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أن مياه الصرف الصحي تكون نسبة المياه المتعادلة فيها من 6.5% إلى 8.5%، والمياه المتعادلة صالحة للاستخدام الزراعي فقط، وليست صالحة للشرب.

500 ألف متر مكعب من الخرسانة

من جانبه، قال المهندس أحمد ماجد عماشة، إن المشروع مقام على مساحة 155 فدانًا بجوار قناة السويس، في منطقة تعتبر من أسوأ أنواع الترب في مصر، ولذلك كانت من أهم المشاكل هي إقامة هذا الصرح على هذا النوع السيء من التربة، والمشروع استهلك 500 ألف متر مكعب من الخرسانة لحماية المنشآت من عوامل التربة، وجرى استخدام أفضل التقنيات في معالجة المياه.

وأضاف «عماشة»، في لقاء مع نفس البرنامج أنهم أنشأوا 120 كيلومتر من المواسير، وهناك أكثر من مليون و300 ألف متر طولي من الكابلات، واستخدموا أكثر من 80 ألف طن حديد تسليح، واستغرق إنشاء المحطة 18 شهرًا، وهذا نُفذ بمجهود أكثر من 6000 عامل.