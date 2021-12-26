«السيسي»: نستخدم مياه «بحر البقر» في زراعة توشكى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لا تمتلك الكثير من الوقت لانتظار انتهاء البنية الأساسية المطلوبة لاستصلاح وزراعة 500 ألف فدان في توشكى، متابعا: «ممكن نعمل عبء على المستثمر ونقوله اعمل ده هيقول حاضر، بس النص مليون فدان يتعملوا على 100 سنة، ومصر معندهاش وقت يا دكتور مصطفى، مقدرش أغامر بالأمن الغذائي المصري على فرص زمنية كبيرة، في جزء لازم الدولة هي اللي تعمله».

مياه «بحر البقر» لري مشروعات توشكى

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية في منطقة توشكى، أنّ المياه المستخدمة في مشروعات توشكى هي نتاج محطة بحر البقر التي افتتحتها الدولة قبل نحو شهر، موضحا أنّها تنتج 5.6 مليون متر مياه صرف زراعي.

معالجة ثلاثية للمياه لاستخدامها في الزراعة

وتابع الرئيس: «بكرر الكلام ده عشان يكون واضح لكل المصريين، لما حد يتكلم عن الميّة بقوله إنّها جاية من الصرف الزراعي اللي مكناش بنستخدمه، وعشان نستخدمها عملنا لها معالجة ثلاثية متطورة عشان تبقى صالحة للزراعة طبقا للمعايير، ونعمل البنية الأساسية المطلوبة لزراعة 500 ألف فدان، ونعزز منطقة رابعة وبئر العبد اللي كانت محتاجة ترفيق وشبكة داخلية».