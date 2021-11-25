مصرع اثنين وإصابة سيدة في انقلاب سيارة بمصرف بحر البقر في بورسعيد

لقى شخصان مصرعهما غرقًا وأصيبت سيدة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة في مصرف بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد من أعلى كوبري القوايطة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بهوية المصابة والجثتين

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، «وفاء السيد محمد قويطة 40 عامًا، مصابة بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، كما وصل إلى المستشفى أية محمد حماد قويطة 19 عامًا، ومحمد حماد قويطة 43 عامًا، جثتين هامدتين ويقيمون بقرية القوايطة بقرية بحر البقر وتوفيا غرقًا.

وتم تقديم الخدمة الطبية للمصابة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط السيارة من أعلى الكوبري بسبب السرعة

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصابة والمتوفيين كانوا يستقلون سيارة تابعة لهم وسقطت من السرعة من أعلى كوبري القوايطة بقرية بحر البقر.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

حريق بمخزن أخشاب

وفي سياق آخر، نشب حريق محدود في مخزن أخشاب بشارع عبد الهادي الحديدي بحي المناخ في بورسعيد.

وتلقت الحماية المدنية بلاغ من سكان برج مكة المجاور للمخزن لانقاذهم وإطفاء الحريق قبل أن يمتد إليهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل وصول النيران إلى المناطق المجاورة له.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ولم ترصد إصابات أو حالات اختناق من جراء ألسنة النيران.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وإذا كان به شبهة جنائية أو ناتج عن ماس كهربائي أو مواد قابلة للاشتعال.