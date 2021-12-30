مهندس بمحطة «بحر البقر»: ننتج 400 طن من شوائب المياه يوميا

قال المهندس محمد علوان، مهندس التخطيط والمتابعة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إن شوائب المياه «الحمقة» تأتي من مصدريين مختلفين منها الغسيل العكسي، إذ تجمع الشوائب الموجودة في حوض المياه والتي تسمى أحواض الخلط السريع في مبنى التكييف المكيكانيكي بواسطة 16 طلمبة، وتتوزع على 14 حوضًا، وترفع الحمقة إلى حوض دائري قطره 27 مترًا، وارتفاعه 6 أمتار.

معدات تجفيف الحمقة

وأضاف «علوان» خلال استضافته في برنامج « اليوم» المذاع على فضائية «DMC» ، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الحمقة ترجع إلى حوض تجميع الحمقة المغلظة باستخدام 12 طلمبة لمعدات التجففيف الميكانيكي، ويوجد 10 معدات في المحطة، وتجفف بواسطة الطرد المركزي ثم التجفيف الشمسي، ويوجد منها 16 وحدة في المحطة، وتستخدم وحدات تقليب لتصل إلى 24% لاستخدامها في الطاقة الشمسية.

إنتاج 360 كيلوجرام من الحمقة في الثانية الواحدة

وأوضح مهندس التخطيط والمتابعة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أن محطة بحر البحر تنتج 360 كيلوجرام من الحمقة في الثانية الواحدة، بإجمالي 400 طن يوميا من المحطة، بعد أن يمر بمختلف مراحل التجفيف.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، محطة تحلية بحر البقر وهي الأضخم على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا.