«الهيئة الهندسية» تنظم زيارة لمسؤولين دوليين لمنظومة «مصرف بحر البقر»

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، زيارة ميدانية لوفد دولي من المسؤولين والمتخصصين في مجال الري لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة.

وبدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع، وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لتصبح صالحة للري، وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن المشروع، أعقبه جولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بالعالم، وجرى تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وجرى تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الزراعي للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي بمناطق شمال ووسط سيناء.