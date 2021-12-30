«الصحة» توجه رسالة للمواطنين قبل الحصول على الجرعة الثالثة بلقاح كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه في حال إصابة المواطن بنزلة برد قبل الجرعة الثالثة للقاح كورونا وهي الجرعة التنشيطية للجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا سيتم تأجيل الجرعة لشهر بعد التعافي التام من نزلة البرد تماما ثم أخذ الجرعة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تطعيم ما يقرب من 130 ألف مواطن بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مضيفا أن الوزارة تستهدف تلقيح 400 ألف مواطن حتى الآن بالجرعة الثالثة.

وأشار المصدر، إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تهدف لتعزيز مناعة الجسم ضد المتحورات الجديدة التي تطرأ على فيروس كورونا من حين إلى آخر.

رسائل للمتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأكد المصدر، أن الوزارة تكثف مجهوداتها في إرسال الرسائل للمواطنين المتعلقة بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، والمواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لافتًا إلى لم تسجل وزارة الصحة والسكان ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على متلقي لقاح كورونا في مصر حتى الآن.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين في منشور رسمي لها للتسجيل على موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي اسطح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.