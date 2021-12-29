«الصحة»: 6 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا خلال الكريسماس

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع اقتراب أعياد الميلاد للوقاية من مخاطر العدوى وسط التجمعات البشرية في مختلف الأماكن التي تشهد تجمعات من الأشخاص.

نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة مجموعة من القواعد التي يجب على المواطنين الالتزام بها وخاصة الأطفال لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويجب حمايتهم من التعرض للإصابة خلال الفترة المقبلة والتي يجب على المواطنين من مختلف الفئات العمرية الالتزام بها.

نصائح وزارة الصحة للأطفال

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه النصائح تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال وتتمثل هذه النصائح في:

- التباعد الاجتماعي عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر قدر الإمكان.

- تلقي الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة لقاح فيروس كوورنا.

- تقديم أغذية صحية لأطفالك لتقوية جهاز المناعة لديهم.

- تجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الحرص على نظافة اليدين باستمرار.

الالتزام بالتدابير الوقائية يحمي من كورونا

وأكدت وزارة الصحة على المواطنين، أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي يجب على المواطنين الالتزام بها للحماية من العدوى بفيروس كورونا، والالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي تقلل من خطورة الإصابة بفيروس كورونا وخاصة خلال فترة المناسبات والأعياد.

أهمية الحصول على اللقاح

وناشدت الصحة جميع المواطنين، بضرورة التسجيل على الموقع للحصول على اللقاح وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه يمكن للمواطنين الحصول على اللقاح من خلال التسجيل أو الذهاب إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح ويتم تسجيل البيانات من قبل اللجنة الفريق المتواجد بالمركز التطعيم المتواجدة في المحافظات.