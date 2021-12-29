«الصحة» تحذر كبار السن من موجة الطقس السيئ: التزموا منازلكم

وجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا هامًا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بشأن موجة الطقس المقرر أن تتعرض لها البلاد بداية من الغد.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون من الأمراض التنفسية، تجنب الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس ثقيلة في حال خروجهم من المنزل؛ لحمايتهم وعدم تعرضهم للإصابة بنزلات برد.

انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ24 ساعة

وأعلنت الوزارة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، واستمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار اليوم للتعامل مع أي طوارئ، يمكن أن تحدث والتنسيق مع غرف طوارئ هيئة الإسعاف والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لتقديم أفضل رعاية طبية كاملة للمواطنين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في احتفالات رأس السنة

وفيما يتعلق باحتفالات رأس السنة، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

وأضافت، أنه لابد من تغطية الفم عند السعال والعطس بمرفقك أو بـ«منديل»، عندما تسعل أو تعطس والتخلص من المناديل المستعملة فورا في سلة مغلقة، مشيرة إلى الاحتفال في الأماكن المفتوحة أو فتح النوافذ عند الإمكان.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبة المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للحصول على التطعيم؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأشارت إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، وأعراضها الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.