الصحة العالمية: أوميكرون يشكل خطورة عالية ويهدد الأنظمة الصحية للدول

تزامنا مع احتفالات العام الجديد 2022، وارتفاع عدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في عدد من دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ المتحور الجديد يشكل خطورة عالية، وأضافت المنظمة، أن إرتفاع إصابات كورونا بنسبة 11 % خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى متحور «أوميكرون»، منوهة إلى أن المتحور أصبح مهيمنا على متحور «دلتا».

ارتفاع الإصابات بكورونا عالميا بنسبة 11% خلال أسبوع

ولفتت المنظمة إلى أنّ ارتفاع إصابات كورونا يرجع إلى مرواغة المتحور الجديد للمناعة، وقدرته على الانتشار: «الخطر العام المتعلق بمتحور كورونا الجديد أوميكرون مرتفع للغاية».

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ متحور كورونا الجديد أوميكرون، قد يؤدي إلى إرهاق الأنظمة الصحية في الدول التي ينتشر بها نظرا لسرعة انتشاره، وإن كان يسبب أعراضًا أخف من كوفيد 19، وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنّه تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم بين 20 و26 ديسمبر الجاري.

تسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة في العالم الأسبوع الماضي

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، جرى تسجيل أكثر من نصف العدد الإجمالي للإصابات عالميا فى أوروبا وحدها بـ 2.84 مليون إصابة، كما سجلت القارة أعلى معدل إصابة فى العالم، بواقع 304 حالة لكل 100 ألف شخص وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأضافت المنظمة، أن الإصابات الجديدة ارتفعت بنسبة 39 % في الأمريكتين لتسجل 1.48 مليون حالة، لتحتل المترتبة الثانية عالميا بإجمالي 144.4 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.

فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 1.18 مليون إصابة بزيادة قدرها 34 %، وارتفع إجمالى الإصابات الجديدة في قارة إفريقيا بنسبة 7 % لتصل إلى نحو 275 ألف حالة.