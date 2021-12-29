هدية رأس السنة الأكثر تداولا.. أسعار علب الشوكولاتة في محلات الحلوى

مع اقتراب مناسبة ليلة رأس السنة، يستعد الكثير من الراغبين في الاحتفال بالطريقة التي تناسبهم، سواء كان ذلك بالخروج للاحتفال، أو بالجلوس في المنزل لمشاهدة الأفلام المفضلة، وسهرات برامج التوك شو، كما يحرص الكثيرون، على مهاداة المقربين منهم بالعديد من الأشياء.

وتعد الشوكولاتة من أهم الأشياء التي يحرص الكثيرين على شراءها في مناسبة رأس السنة، سواء كان ذلك لتناولها في المنزل برفقة الأسرة أو لإهداءها للأشخاص المقربين، ما جعل «الوطن» تقوم بجولة على محلات الحلوى الشهيرة لرصد متوسط أسعار الشوكولاتة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الشوكولاتة في محلات الحلوى

تختلف أنواع الشوكولاتة وأحجام العلب الخاصة بها، لذلك نرصد الأسعار وفق النوع وعدد القطع الموجودة في العلبة، وجاءت كالتالي:

- علبة شوكولاتة سادة 48 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة السادة التي تتكون من 48 قطعة ليكون 70 جنيها.

- علبة شوكولاتة سادة 50 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة السادة عدد 50 قطعة ليكون 75 جنيها.

- علبة شوكولاتة سادة 88 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة السادة عدد 88 قطعة ليكون 145 جنيها.

- علبة شوكولاتة سادة 98 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة السادة عدد98 قطعة ليكون 145جنيها.

200 جنيه متوسط سعر الشوكولاتة

- علبة شوكولاتة سادة 144 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة السادة عدد 144 قطعة ليكون 210 جنيها.

- علبة شوكولاتة فليفر 30 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الفليفر عدد 30 قطعة ليكون 75 جنيها.

- علبة شوكولاتة فليفر 56 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الفليفر عدد 56 قطعة ليكون 150 جنيها.

- علبة شوكولاتة فليفر 90 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الفليفر عدد 90 قطعة ليكون 240 جنيها.

- علبة شوكولاتة فليفر 126 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الفليفر عدد 126 قطعة ليكون 300 جنيها.

- علبة شوكولاتة مكسرات 30 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة المكسرات عدد 30 قطعة ليكون 90 جنيها.

- علبة شوكولاتة مكسرات 56 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة عدد 56 قطعة ليكون 175 جنيها.

- علبة شوكولاتة مكسرات 90 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة مكسرات عدد 90 قطعة ليكون 260 جنيها.

- علبة شوكولاتة ميكس 63 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة ميكس عدد 63 قطعة ليكون 150 جنيها.

- علبة شوكولاتة ميكس 80 قطعة: جاء متوسط سعر علبة شوكولاتة ميكس عدد 80 قطعة ليكون 190 جنيها.

- علبة شوكولاتة ميكس 120قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الميكس عدد 120 قطعة ليكون 285 جنيها.

- علبة شوكولاتة ميكس 30 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الميكس عدد 30 قطعة ليكون 220 جنيها.

- علبة شوكولاتة ميكس 36 قطعة: جاء متوسط سعر علبة الشوكولاتة الميكس عدد 36 قطعة ليكون 240 جنيها.